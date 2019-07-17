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﻿商場夏日購物賞

2019-07-17 列印
﻿商場夏日購物賞
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　　夏日炎炎不想在外曝曬流汗？何不就在香港的佛羅倫斯小鎮來個消暑的意式購物。小鎮即日至8月25日推出盛夏購物激賞，期間只要逢周末消費指定金額，便可參加夏日火熱大抽獎，驚喜獎品超過1,300份，包括國際品牌Balenciaga、Prada、Kenzo、I.T Outlet等精選潮流單品，可助大家配襯夏日新造型！場內還有意大利迷人夜景為概念的霓虹燈牆，大家不妨在此打卡留下倩影。文︰Lanita

查詢︰www.florentiavillage.com/hk/
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