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﻿潮袋背包新型號登場

2019-07-17 列印
﻿潮袋背包新型號登場
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　　Doughnut今季以「Pack your Dream」為理念，推出多個袋款系列，想找尋閣下的夢想號，不妨細心挑選。如主打系列Game Player，運用復古色調，如深藍與芥黃、米黃與啡紅、炭灰與橄欖綠等90年代球衣顏色，設計出多款輕便休閒兼功能性強的背包及斜背包，中性的設計男女都合用。系列中的Macaroon Glossy Blocking Series背包及Macaroon Tiny Glossy Blocking Series迷你斜背包，屬同款但不同Size的多用途袋款，前者備有電腦隔層、iPad內格和水樽格，非常實用，至於迷你斜背包，精緻小巧的骰小巧，女生一定喜愛。 文︰Angel

查詢︰2836 3828
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