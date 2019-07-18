﻿清爽解暑 花俏台茶

踏入盛夏，少不了一杯冰凍茶飲解暑。來自台灣的過江龍春芳號，最近在中環開設分店，以不同茶類配搭台灣的水果及農產品，茶香四溢，有別坊間甜到膩的黑糖系列飲料，加上花俏的外賣杯，是截然不同的台式風味。



文︰Levy 圖︰褚樂琪



吸睛外賣杯款



春芳號在台中、台北有十六家分店，品牌自2014年由一對台灣年輕夫婦開設，數年間備受當地人追捧，其優雅的品牌形象應記一功！走進春芳號翡翠綠色系的店面，感覺已跟一般台式飲品店大有不同。最令人印象難忘的，還有那花俏的外賣杯身圖案設計，當年開業時已掀起網紅到訪的打卡潮，時至今日，台灣店還會定時在官網公佈特別杯款的推出日期，好讓粉絲們購買收藏。



外賣杯款是由台灣團隊設計，不論是第二代黑色主調襯托花飾圖案，還是第三代的復古和風均大受歡迎，台灣店曾在特別季節如去年春天，推出粉色桃花圖案的特別版。這次香港店開業，除第一代已絕版杯款外，其他杯款會不定期輪流登場，店家每天提供兩款杯款，客人可要看運氣才能得到心頭愛。為了慶祝香港店開張，推出以黑金色為主調的香港特別版，杯身印上中環大廈等本地標誌性圖案，相信會成為粉絲的收藏對象。



清新茶底拼配



跟時下香港大熱的黑糖類茶品不同，春芳號的口味着重保留茶之原味，以不同茶類配搭台灣的水果及農產品。飲品主要由青茶、綠茶、紅茶及烏龍四類茶底分別混成，青茶採用台灣南投松柏嶺產的四季春，以舊茶拼配香氣較重的新茶，喝下去滿是花香。紅茶以錫蘭和阿薩母茶調合，茶感厚實，最適合配搭水果。綠茶以台灣及越南的綠茶調成，加上以橘子花、茉莉花等四種花燻製，花香味較青茶更勝一籌。烏龍是用台灣產的，重火烘焙的茶簡單配搭冬瓜或清淡的水果，效果已很突出。



台灣總店是直接跟茶農聯絡，保證茶葉拼配合乎要求，故飲品口味不似其他台茶店般大濃大甜。拿店家熱賣飲品來說，以青茶作茶底的玉荷青蘆薈蜜，略帶橘子香氣，混和由台灣荔枝榨取的荔枝汁，自有一股清爽香氣。



春芳號



地址︰中環砵甸乍街6號地下



查詢︰3168 1683