﻿雙離子風筒 智能護髮

有相熟電器業內人士向阿卓爸爸透露，今年下半年將有新一波「風筒浪潮」，不少品牌將陸續推出新款式。先拔頭籌便有Panasonic的礦物納米離子護髮風筒，用家只要輸入秀髮長度及調校理想貼服效果，風筒即會通過兩組離子產生器、風量發熱變化等，提供冷熱風交替等多種功能。



文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：3110 2030



雙倍滋潤秀髮



今次測試的Panasonic全新礦物納米離子護髮風筒（型號：EH-XD20），實在可以用高科來形容，首先用家可以按個人需要選擇秀髮長度（長、中、短）、豐盈度（蓬鬆、貼服），來控制納米離子及礦物離子的發放量。風筒更可根據室溫，將風調節至最適合溫度，甚至可冷熱風交替，簡單一句就是智能調控。



據廠方提供資料，髮質偏硬或容易蓬亂的用家，宜選擇「貼服」，風筒便會增加納米離子及礦物離子的發放量，增加濕度及貼服度，令頭髮看來有如流水瀑布般的效果。如髮質較軟、容易偏塌的則應選擇「蓬鬆」，風筒將減少上述兩種離子的發放量，仔細調配熱度，改變頭髮物理反應，塑造出蓬鬆的髮型。



新風筒能發放兩種不同的離子，其中雙倍礦物離子是鋅的一種，可收緊髮絲上的毛鱗片，令表面順滑。而專利nanoe納米離子，含水量比負離子高出約一千倍，配合自家研發感應板，離子離開風筒後，會吸附在頭髮上，令水份更易滲透髮芯。由於離子對熱力頗敏感，所以風筒外置獨立礦物離子雙管道及納米離子管道，避免離子直接受熱而流失。



此風筒提供七種護理模式，個人最喜愛智能控溫模式，能夠偵測周遭氣溫，自動調節合適吹髮溫度。髮尾護理模式則用柔和的風量及交替吹出冷熱風，集中護理易受損髮尾。但最特別還是面部護理模式，會吹出較輕柔的冷風，大量發放礦物離子和nanoe納米離子，令肌膚水份大增。售價：$3,480



【測試評語】快速吹出造型



阿卓爸爸特別找來幾個不同長度及髮質的假髮作測試，不用七分鐘，EH-XD20已可將假髮吹出基本造型，選長髮及「貼服」效果顯著。風筒另有Scalp模式，是用作頭皮護理，使用時會以柔和熱風吹乾殘留在頭皮表面的水份，預防頭髮變得黏膩。