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﻿【其他選擇】 超輕迷你版

2019-07-19 列印
﻿【其他選擇】 超輕迷你版
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  Koizumi的KDD-0016/K Tiny是現時最輕巧的迷你負離子風筒之一，曾被日本消費雜誌《LDK》評為最好用風筒第三名。風筒重約335g，只有手掌般大，但每分鐘出風量有一立方米，比一些旅行風筒及家用風筒還要強！售價：約$400

查詢：www.koizumiseiki.jp
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