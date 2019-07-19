﻿開普敦非常遊

南非開普敦（Cape Town）景色豐富，不論是世界自然遺產桌山，還是兩洋交接的好望角，均是世界級遊點，在此登山涉水觀賞壯麗自然景色，定能體驗「非」一般的逍遙！文、圖：韋利 鳴謝：南非旅遊局



說到南非第二大城開普敦，相信無人不識舉世知名的桌山（Table Mountain），這個開普敦地標遊點，幾乎在城中每個角落均能看見，雖然桌山只高一千零六十七公尺，卻因平坦廣闊的山頂，成為開普敦超凡獨特的景觀，難怪年前已被推選為世界新七大自然奇景之一，據說開普敦城中所有建築物的高度均不能超過一百米，為的就是讓大家抬頭就能看見桌山的風光。



名氣如此響亮，桌山當然絕非「浪得虛名」，該山其實並不單是一座平頂巨山，與主山底部包括獅子頭、信號山、十二門徒峰等延綿周邊的山脈相連，構成桌山山脈，在此除可從山下一方遙看平坦的山頂，從其他角度遠眺，也能賞到千姿百態的磅礡山勢，難怪就是當地人也說對桌山百看不厭。



縱然遠觀已覺賞心悅目，我這趟遠道而來，當然不能錯過登臨這張「上帝的餐桌」的機會，從山腳乘坐三百六十度旋轉的纜車登山，沿途已看見壯闊的山間岩石美景，抵達山上，景致更是美不勝收，在邊長約三公里的「桌面」，可觀的地方實在極多，接近纜車站的一方，雲海散聚，變化莫測，教人時而置身雲端之上，時而又可從雲朵中俯瞰開普敦的維多利亞港及遠處的大西洋風光；走遠一點來到廣闊的叢林小徑，更可看到許多雀鳥及野生動物，其中可愛的岩蹄兔（Rock Dassie）更是區內的動物明星，加上山上還有超過一千二百種灌木植物及奇花異卉，令這地以開普植物生態保護區（Cape Floral Region）的頭銜被列為世界自然遺產！



好望角 世界邊端



說到開普敦的好風景，當然不能不提好望角（Cape of Good Hope），這個位處開普半島南端的角落，雖不是非洲大陸的最南位置，卻是影響世界航海歷史的重要據點。十五世紀時，葡萄牙航海家迪亞士（Bartolomeu Dias）率領的船隊，便是在這個岬角首度登陸南非，並發現船隻只要在此拐彎越過岬角，便能由大西洋來到印度洋，繼而直通亞洲！



旅遊記事簿



持特區護照及BNO護照入境南非均毋須簽證。



查詢：2577 3279（南非駐港領事館）







南非航空由香港經約翰內斯堡前往開普敦，來回機票約11,208港元起，已連稅項等附加費用。



網頁：www.flysaa.com







www.capetown.travel（開普敦旅遊網頁）



www.southafrica.net（南非旅遊局網頁）