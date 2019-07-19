﻿PS4動漫節擘價

今屆《香港動漫電玩節》將於7月26日（五）至30日（二）在香港會議展覽中心舉行，而焦點之一的PlayStation，已率先公佈了參展詳情及最新優惠，其中當然不少得筍價出機套餐，好像凡於會場購買任何型號PS4或PS4 Pro主機即減$600（每日名額合共400個）、購買PS VR連攝影機套裝激減$800（每日名額100個），而且買機即送限量型格洗衣籃（每日名額500個），同時可享優惠價$298換購迷你主機PlayStation Classic（每日名額40個）。



除了主機抵買，遊戲方面同樣有特價，不少PS4及PS VR熱門大作如《人中之龍 極2》、《仁王 完全版》等$99起有交易，但留意每日名額有限。如閣下是PlayStation Plus會員，還可進入場內的會員專區，試玩新Game之餘參加會員專屬抽獎活動。文：Joe



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