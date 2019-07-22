﻿Canon XA55 專業4K攝錄

如今隨手拿起智能手機、數碼相機或Action Cam，都可輕鬆拍得4K片，不過想焦段更多變化、操控更靈活、設定選擇富彈性、外置收音更方便，數碼攝錄機仍是最可取。Canon剛帶來新一代輕便專業DV──XA55，內置1吋大型CMOS，可以錄製4K/25p影片，加上15倍光學變焦，足以應付專業拍片需要。



1吋大型CMOS



面對數碼相機錄影愈拍愈強，傳統DV亦不斷在畫質及功能方面尋求突破，一眾廠商中最積極開發新作的要數Canon，繼兩個月前上架的XA40，短時間內又帶來一款表現更專業的XA55，賣點是採用面積更大的1吋4K UHD CMOS影像感應器，有效像素為829萬，除了MP4格式（傳輸率150Mbps），還可以攝錄XF-AVC格式的3,840×2,160/25p影片，數據傳輸率高達160Mbps。憑藉CMOS的高感光度表現，以及DIGIC DV 6處理器的高效運算，不但進一步提升4K影片畫質，拍片時的訊噪比亦得以大幅改善，加上五軸動態防震穩定系統，即使夜間拍攝，仍可拍得低雜訊及清晰流暢的影像。值得一提的是，新作同樣設有紅外線拍攝模式（Infrared Mode），用以應付極低光環境，除了預設的黑白，亦提供綠色的夜視效果。



兩組XLR輸入



說到取景及操控，XA55裝有源自同廠EF鏡頭技術的15倍光學變焦鏡頭，廣角端為25.5mm，既有震撼的廣闊視野，亦可將遠處景物拉近作特寫。鏡頭不但加入了旗艦機款常見的Super UD超低色散鏡片，還有三片獨立的ND濾鏡。XA55另一專業的地方，是附有可拆式手柄，除方便手持捕捉不同角度，手柄還備有兩組XLR輸入端子及收音咪架，可因應需要裝上外置收音器材，同時以外置收音咪及音頻輸入作雙頻道錄音，加強現場感。此外，新作機身設有HDMI 2.0及3G-SDI輸出，可以將1,080/50p YCC 4：2：2 10bit影像直接輸出至其他錄影設備，方便進行後期製作。一如XA40，XA55支援雙SD記憶卡同步錄影，即時為影片作備份之餘，亦可選擇雙向交替攝錄，當其中一張記憶卡錄滿後，即會自動轉換至另一張繼續錄影，令儲存容量變得更有彈性。



文、圖：B1807 查詢：Canon/3191 2333