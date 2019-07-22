﻿南美古文明黃金博物館

哥倫比亞產物豐盛，除了是出名的植物王國，地上更藏着大量的黃金和礦物。在首都波哥大（Bogota）的黃金博物館，便保存了極多造型奇美的黃金古物，價值連城之餘，更盛載着源遠流長的南美古文化。



哥倫比亞國旗由黃、藍、紅三色組成，其中金黃色的上半部份，正正代表着豐饒大地上所蘊藏的黃金。事實上，哥倫比亞是著名的黃金之國，除了已有數千年盛產黃金的歷史，其豐富的藏量，在十五、十六世紀時更掀起西班牙人遠度重洋的尋金熱潮，而在印加帝國及更遠古的年代，當地原住民甚至以黃金打造的器具物件，作為土著酋長傳位加冕，又或是祭祀天神的聖物，由此可見，黃金自古已是哥倫比亞的象徵。



逾五萬藏品



現在來到該國首都波哥大，依然可在舊城區附近的黃金博物館（Museo Del Oro），一睹各種黃金寶物。這個由哥倫比亞國家銀行於1939年創立的博物館，收藏了多達五萬五千件珍貴的歷史文物，皆屬西班牙殖民年代之前的古老珍藏，走進三層樓高的博物館，感覺有如進入了一座閃閃發光的黃金寶庫，當中除了部份石雕、陶器、貝殼及木器製品，絕大部份均屬黃金展品，只見各層樓每個漆黑的展室中，均會按省份地區及年代展示不同的黃金收藏，當中既有杯盆、碗碟、刀具等日常用品，也有反映宗教祭祀儀式的器皿，細意欣賞這些以金箔或金絲製作的黃金製品，不但發現技術高超，款式更是豐富多樣，看得人眼花繚亂，最特別是部份展品更會加入了古印第安人的傳統花紋，不論是鷹、蟾蜍、或是人像及走獸等圖案，造型生動傳神之餘，更將南美的古老文明完全展現。



一眾展品之中，最讓我看得入神的除了如機械人模樣般趣致的古老面譜，更不得不提土著在拜天祭祀和節日時所穿戴的黃金首飾，當中除了耳環、鼻環、手鐲、腳鐲、皇冠等，更有腹部金甲和包裹着生殖器的金器，有趣是展館更會將各個飾品，擺放在人像投影的前面，來展示器物的佩戴位置，讓人更了解每樣物件的實際用途，饒富心思。



文、圖：韋利 鳴謝：Kuoni勝景遊、Faranda Hotels、Vivaviajando、Mocawa Hotel、Colombia Tourist Board