﻿維也納∥懷舊夢樂園

來到奧地利首都維也納（Vienna），除可看到不少典雅懷舊的歐式建築，更精采是還可找到世上三大最古老遊樂園之一的Prater Vienna，這個自1766年開放予公眾玩樂的園地，至今仍然憑着閒適氛圍及多元遊樂設施，深受當地人及遊客愛戴。



在維也納，只要問問當地人，便會發現Prater Vienna遊樂場幾乎是無人不曉，全因這個前身是皇家御用狩獵場的遊樂園地便擁有悠久歷史，並一直見證着維也納的發展。



1766年，時任統治者兼神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世（Josef II），決定把園地開放予公眾使用，並准許商人在場內開設咖啡館及小食亭等設施，為遊樂園奠下雛型。1873年，這裏更成為奧地利主辦的世界博覽會會場，進一步加速樂園的發展。及後的第二次世界大戰，雖曾讓樂園經歷一定程度的破壞，幸好在重建後，樂園不但能夠繼續經營下去，還能與時並進地引入不少更有趣及更新穎的機動遊戲設施，加上今日在樂園旁邊仍可看見自世博會後被保留下來作為展覽場地的Wiener Messe貿易博覽會場館，當然能教Prater Vienna變得更多元化。



目前的Prater Vienna樂園，是個免費供公眾入場的偌大公園，不過如欲暢玩場內的機動遊樂設施，便得另行付費，好像過山車或鬼屋等玩意，每項只需約3歐羅至5歐羅（約26港元至44港元）不等，至於較古老的Giant Ferris Wheel摩天輪便要收12歐羅（約105港元），建議欲暢玩這些機動遊戲的朋友，不妨先在公園正門的詢問處甚至透過網上預購套票，便可節省不少金錢。



樂園的精選玩意，最矚目便是約有一百米高的Prater Tower，在大約四分鐘的時間內，可乘坐鞦韆以每小時大約六十公里的轉速在半空迴旋，飽覽維也納的景色。



過山車是另一項刺激玩意，並以Boomerang及Aqua Gaudi最受歡迎，前者以高速為最大賣點，俯衝向上然後極速往後退，讓人的腎上線素飆升；後者則類似海洋公園的滑浪飛船，坐在船上隨水漂流，並沿滑水梯滑下，雖說少不免會渾身濕透，仍然是園內最受歡迎的夏日玩意呢！



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持BNO護照或特區護照均可免簽證入境奧地利。



查詢：2522 8086（奧地利駐港總領事館）







瑞士國際航空由香港經蘇黎世至維也納，暑假檔期經濟客位票價約7,829港元起，已連稅項及相關附加費用。網頁：www.swiss.com



維也納MAXX by Steigenberger Hotel Vienna酒店，每晚房價約80歐羅（約709港元）起。



地址：Margaretengürtel 142, 1050 Vienna



網頁：www.maxxhotel.com







www.austrianwine.com



（奧地利酒官方網頁）



www.austria.info



（奧地利旅遊局官方網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文、圖：Kengi



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