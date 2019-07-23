﻿東京（一） 摘星大廚 壽司私竇

Fifi趁着初夏到東京旅遊，隨美少女友好前往打卡勝地TeamLab Borderless體驗光學藝術之餘，亦不忘品嚐地道美食，而廚師發辦的江戶壽司更是不容錯過。



在東京工作的摘星西廚友人，建議Fifi到他常光顧的Sushi Band嚐嚐廚師發辦，主廚Norikazu不但善用坊間鮮見的精緻食材，且用料和區內薄有名氣的姊妹店Takumi Tatsuhiro相若，然而價格便宜近一半。與其盲目追捧廣為人知的神級壽司屋，倒不如憑味蕾歷練，發掘潛力無窮且性價比高的生力軍。



是夜廚師發辦，第一道Hatahata雷魚在坊間不算常見，白魚刺身煙韌耐嚼而富油脂，撒下海鹽、檸檬汁和香料，為味淡的雷魚增添酸辛，且平衡滯胃感。然後是上月正值季末的Kasugo dai春子鯛，脂肪少然而肉質黏軟，以青檸配搭平添清爽芳香。Katsuo鰹魚以烘乾版本鰹節Katsuobushi最為常見，因味甘鮮香而成為日本高湯的靈魂。至於醬漬鰹魚刺身則肉質甜美，配合薑葱蓉提升魚香，口感順滑Melty。接着的Akame Zuke沿用古法以醬油醃漬吞拿魚，入口柔嫩軟糯而且味道平衝。緊接着香脆惹味的煙熏櫻花蝦是佐酒佳物，我倆女生亦得以小店的私釀梅酒配搭，基底清酒含量勁度十足，且梅汁酸刺，和煙熏櫻花蝦底層赤米醋壽司米飯的醇酸風味兩極，亦正好平衡櫻花蝦的膩胃感。至於竹莢魚握壽司，Aji先經醬漬提味添順滑，再冠上薑葱蓉，為魚肉鮮美而脂肪略遜的竹莢魚添油香。接下來的Shiro Ika，用上雙層超薄白烏賊重疊，突顯黏糯柔韌的獨特口感，簡單地以薑和醬油，為肉質甘甜的當造白烏賊提升味道層次。



名廚私竇 食材為先



至於日本沙甸Iwashi刺身則夾着醃漬薑葱、青瓜、紫蘇葉和芝麻，分別為肉質細嫩的沙甸刺身去腥、添清新、提鮮以及香氣口感。接下來看似樸實的壽司小卷內有乾坤，內餡安康魚肝化身抹醬裹着酒粕漬西瓜，前者味道鮮美且脂香四溢，而後者的清新爽甜亦正好平衡膩胃感，配合香郁且口感柔順的赤米醋壽司米飯，滋味滿溢。至於目光魚Mehikari自身味道淡鮮，只需簡單鹽烤提味，迫出油香烤香，肉質鬆軟而外層香脆。另外兩款北海道特產，馬糞海膽軍艦壽司味道濃郁且口感豐膄；鮮甜味美而口感平淡的帆立貝經香烤，頓時增添焦香嚼勁。



廚師發辦，13,000日圓/約950港元/位，共十八款壽司刺身及四款漬物。



Sushi Band



地址：1-Chome-19-6 Shinjuku，Tokyo 160-0022



查詢：+81-3-6457-8869



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）