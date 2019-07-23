﻿水戰激鬥派對

海洋公園的全新「大樹灣水上樂園」要等到年底才落成（話時話，接近冬季開業的話，點玩？），想玩水不妨來個「夏水戰」，事關公園由即日至9月1日（日）與日本人氣動漫《海賊王》（《One Piece》）合作，炮製水戰激鬥派對，更將漫畫經典戰役「頂峰戰爭」重現，粉絲豈能錯過！



去得玩水，就要預咗濕身！今次在海濱樂園廣場設置的大型水戰場「海賊王：水戰激鬥」，比以往更激，一進入「戰場」已須走過有小量激流的地面，之後再與朋友組成八人小隊，拿起水槍及裝備，踏上「烈陽號」甲板，與草帽小子一起決戰海軍！穿梭神秘瀑布和水簾隧道後，再走進深海洞穴和噴泉迷宮等關卡，期間會遇到海軍陣營的重型水彈攻擊，以及四方八面的水炮機關，亦要提防不時被對方以水槍突襲。完成任務後，以為行出去可以擺好Pose與《海賊王》角色路飛、娜美、喬巴等夥伴影相留念？事實是要接受最後一擊——拍照瞬間大量流水從天而降，確保你由頭濕到落腳！



水戰場隔鄰更會定時上演「仲夏水花狂舞派對」，穿上水手服的舞者在強勁的音樂中跳舞，並隨時用水槍突襲，為大家送上濕身驚喜！而在廣場上，同時設有多個《海賊王》打卡位，例如「巨型路飛草帽」，一邊影相一邊感受清水如瀑布般，從巨型草帽一瀉而下的涼快衝擊。另有展示一張張的「海賊通緝令」，是粉絲必到的景點之一，可以親身上陣成為被懸重賞通緝的實力派，不過站在通緝令內，小心隨時會被水花突襲！



除了大人的刺激水戰外，小朋友也可到威威天地挑戰「小海賊水花大亂鬥」的草帽噴水拱門、超級大水簾、噴泉迷陣等濕身機關，再參加「小海賊泡泡派對」，與其他小海盜一齊大玩泡泡，實屬「放電」好地方！文：Katrina