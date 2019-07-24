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﻿反斗玩味首飾

2019-07-24 列印
﻿反斗玩味首飾
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  適逢近日電影《反斗奇兵4》上映的熱潮，周大福將電影中多個經典人物包括胡迪、三眼仔、巴斯光年及新登場的可愛小叉等，化身成為可愛精美的首飾。其中備有吊墜、項鏈、串飾及耳環款式，並採用足金、18K黃金和純銀打造，集玩味及時尚於一身，相信無論大人或小朋友，都可從中找到心頭好！值得留意的是，凡購買「反斗奇兵」系列首飾滿$2,500，即可獲贈色彩繽紛的主題首飾盒，方便大家收藏心愛的珠寶首飾。文：Lanita

查詢：www.chowtaifook.com



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