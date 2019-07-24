下午茶自助餐提供一系列全新的綠茶甜品，如綠茶瑪德蓮使用了日本宇治抹茶粉製作，綠茶味濃郁，其他綠茶甜品包括綠茶朱古力鬆餅、綠茶心太軟、綠茶奶凍、綠茶歌劇院蛋糕、綠茶紅豆卷等，多款不同款式輪流供應。現凡兩位惠顧「仲夏綠茶水潤下午茶自助餐」，即可免費獲贈TONYMOLY「THE CHOK CHOK 綠茶面霜系列」禮品包一份，當中包括啫喱面霜、水潤面霜、滋潤面霜及購物現金券，這個暑假一於抽時間歎個滋潤下午茶！文︰Angel
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元朗周日大批白衣人亂棍打無辜途人，立法會議員何君堯被拍當天與白衣人握手，他其後否認與施襲有關，但仍招來激烈抨擊。有人昨午破壞其父母的墳墓，何君堯在墳前臉色沉重地稱︰「人神共憤！」 昨午有網民發...
2019-07-24
外交部今發公告，交代新聞司人事調動。原新聞司司長、發言人之一陸慷轉調北美大洋洲司司長，由中國外交部原新聞司副司長、發言人華春瑩出任外交部新聞司司長，成為中國自一九四九年後首名女性新聞司長。 華春瑩近月接受中央黨校培訓，現完成培訓回到新聞司工作。 據了解，華春瑩出生於一九七○年，畢業於南京大學；曾在外交部原西歐司、歐洲司，以及中國駐新加坡大使館、駐歐盟使團工作。在二○一二年起，華春瑩擔任外交部新聞司副司長，同年十一月成為外交部發言人，她是中國第五位外交部女性新聞發言人，繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後。 另外，陸慷已出任外交部北美大洋洲司司長。 本月十八日，陸慷在例行記者...
2019-07-24
美國賓夕凡尼亞州一名電視台記者兩年前採訪一項自製飛行器比賽的宣傳活動時，獲安排試坐大會提供的一架自製飛行器，跳落二十二呎下面的河中，結果受傷。他於上周入稟法院控告主辦單立和宣傳公司，要求對方負責及作出賠償。 提出訴訟的KDKA-TV電視台記者克勞利（Dave Crawley，圖）入稟賓夕凡尼亞州阿勒格尼縣法院，控告EQT Three Rivers Regatta公司、Red Bull公司和一家市場推廣公司。不過，與訟人當中並不包括他效力的電視台。
2019-07-24
傳統豪宅地段九龍塘，環境幽靜，加上擁41名校網，吸引不少家庭客。是次精選的放盤位於畢架山廣播道，物業依山而建，私隱度高。現市場正有一個3房1套放盤單位，實用面積約1232方呎，空間偌大，外望翠綠山。 ...
2019-07-24
英國保守黨選出強硬脫歐派約翰遜為黨魁，更將接任英國首相，但對股市無甚影響，美股杜指昨晚早段仍上升73點報27245點，納指升8點報8213點。 約翰遜被認為是「英國版特朗普」，而正牌特朗普在其...
2019-07-24
四屆英超盟主曼城今晚八時夜襲大球場，與本地班霸傑志爭逐賽馬會傑志中心盃！藍月主帥哥迪奧拿昨率領大軍操練要求嚴格，更揚言高度重視今仗，會全力出擊打勝仗兼提升狀態，為開一季做好準備。 周日抵港的曼城一日休息後，昨於旺角場的公開操練仍略見疲態。 即使逾一千二百名球迷入場追星，但要求極高的哥迪奧拿也不給球員任何面子，多次指罵奇雲迪布尼、大衞施華和史達寧等主力，更按捺不住親自示範由後場組織進攻的走位要求，令眾將打醒十二分精神之餘，更讓在場球迷大開眼界。 除了訓練態度認真，哥迪奧拿昨披露今仗會傾盡全力「面對傑志是很好的考驗，我將盡遣所有隨行戰將，盼眾將把握機會表現自己，誓要踢出一場精采...
2019-07-24
夏日彩妝皆以粉色調為主，如何將淡淡的粉色調添上夏日動感？閃爍的眼妝不過份誇張，卻滿有層次，令輪廓細添立體感，將優美的姿態演繹得恰到好處。 BEAUTY DECO靚妝修 閃亮眼妝滿載夏日動感，是盛夏眼妝...
2019-07-24
38歲嘅熊黛林（Lynn）去年為有米老公郭可頌誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，眼見一對B女已一歲大嘞！靚媽咪亦已問准丈夫，月前復工返上海拍劇，賺錢買花戴。日前下午，阿Lynn兩公婆現身銅鑼灣一商...
2019-07-24
修訂《逃犯條例》引發的社會大撕裂，有如烏雲蓋頂，市民憂心忡忡，而這場政治風波不知何時能夠撥開烏雲見青天，現在極之需要為社會注入正能量，給大家打打氣。昨天新民黨約見財政司司長陳茂波，建議明年在《財政預算案》向年滿十八歲的永久居民派發八千元現金津貼，可說是朝打氣方向出發，政府應該積極考慮，也可多提出其他方案，提振社會士氣。 除了派錢，新民黨還建議向初生嬰兒家庭派發一筆過兩萬元資助、豁免商業車輛一年驗車費、部份中小企一年牌照費，以及增加卓越獎學金計劃的名額等，令受惠範圍擴大，多些人得到支援，除了改善大家心情，其實也有實際的需要。 受反修例爭議影響，多個行業的客量減少，負面效應將現...
2019-07-24
剛季華將一哥何澤堯於香港時間周一晚上繼續在英國上陣，在艾亞馬場策騎兩駒出賽，先於第三場策Forever A Lady跑第五，接着在第七場騎被捧成三倍半的次熱門Asian Angel爭勝，馬兒起步後搶出前領，至末段僅未能抗衡頭馬Nicholas的衝刺，結果屈居第二，表現已甚不俗。目前，何澤堯至今在英國上陣四場取得一席亞軍和三席第五名，於未來幾日則無卜定任何座騎。然而跟何澤堯合作過的練馬師張仕頓，過往曾提供過不少支持予香港騎師，錢健明是其一，相信何澤堯稍後將續有座騎出賽，贏馬是指日可待。 馬場浮世繪
2019-07-24