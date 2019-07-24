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﻿暑假歎綠茶下午茶

2019-07-24 列印
﻿暑假歎綠茶下午茶
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　　多飲綠茶對身體有益，作為護膚品成份，亦對皮膚有抗氧化功效。位於帝苑酒店的雅苑座，最近就與韓國暢銷化妝及護膚品牌TONYMOLY合作，由即日起至8月31日聯乘推出「仲夏綠茶水潤下午茶自助餐」。

  下午茶自助餐提供一系列全新的綠茶甜品，如綠茶瑪德蓮使用了日本宇治抹茶粉製作，綠茶味濃郁，其他綠茶甜品包括綠茶朱古力鬆餅、綠茶心太軟、綠茶奶凍、綠茶歌劇院蛋糕、綠茶紅豆卷等，多款不同款式輪流供應。現凡兩位惠顧「仲夏綠茶水潤下午茶自助餐」，即可免費獲贈TONYMOLY「THE CHOK CHOK 綠茶面霜系列」禮品包一份，當中包括啫喱面霜、水潤面霜、滋潤面霜及購物現金券，這個暑假一於抽時間歎個滋潤下午茶！文︰Angel

查詢：2721 5215
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