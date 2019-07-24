﻿頂級版首試M40iA開篷戰士

那邊廂豐田上周在港推出全新GR Supra，這邊廂寶馬代理安排傳媒試駕全新Z4 M40iA頂級版。相信很多車迷都知道兩款跑車的血緣關係，前者硬頂結構強調精準操控玩味，後者軟篷格式主張開頂快飆享樂。趟開篷頂享受340ps馬力直六Turbo引擎所提供的速度感和咆哮聲，的確美妙！



新一代Z4（G29型）改回電動軟篷格式，硬頂版本交由豐田GR Supra接力，雖說兩者擁躉或客路不同，但因為大家都引用相同引擎、波箱等硬件，加上價格相近，難免會作出比較。頂級版Z4 M40iA原車備有全套M Sport跑車配件，黑色鬼面罩、黑軨，配襯酷黑車身，霸氣十足。



340ps馬力直六Turbo引擎勁度十足，Sport+模式加速快猛，排氣聲響亮；由於扭力（51kgm）強大，出彎發力車尾動態生猛，操控有着典型大馬力Roadster後驅跑車野性好玩味道。車架明顯比上代扎實，轉向反應靈敏快捷，懸掛不算太硬。電動軟篷開或關只需十秒，非常快捷，關上篷行車噪音不算嚴重。



順帶一提，今代Z4其實還有sDrive20iA入門版（$599,000起）提供，聽聞預售情況暫時以入門版佔優，我估一來因為車價比M40iA更加親民吸引，二來是許多本地鍾情開篷車人士都傾向柔閒駕駛享樂為主，197ps馬力2.0 Turbo引擎其實夠快有餘。



Z4 M40iA規格



引擎：3公升直六Turbo



馬力/扭力：340ps/51kgm



傳動：8速自動波，後驅



0至100km/h：4.5秒



售價：$825,000起



查詢：3129 9000



文：彭志揚 圖：William