﻿韓國奶昔 大熱攻港

韓食熱潮大盛，連飲品也大受歡迎。PERFECT‧ICE是首爾新冒起的奶昔品牌，年輕的韓籍老闆洪昇杓最近來港開設分店，帶來了當地十多款人氣奶昔。由他自行研發的奶昔，入口清爽滋味，加上型格的設計包裝，相信很快會成為哈韓族的新寵兒。文：郭悠悠 圖：陳鐵剛



包裝改良 方便品嚐



PERFECT‧ICE是2015年夏天創辦的韓國奶昔品牌。奶昔一直是當地非主流飲品選擇，不過洪昇杓卻能在當時的首爾夜市突圍而出，甚至獲得多位韓星青睞，成為創業奇葩。向這位臉上仍帶點稚氣的大男孩問及成功要訣，他隨即把自己畢業後的經歷娓娓道來。「我以前在大學修讀會計及財務，畢業後希望到大公司工作，不過見工卻屢吃閉門羹。」天無絕人之路，於是他嘗試自己做生意賺錢。



其時為冬天，他便先想到推車仔賣番薯，但起初買的人不多。經他細心觀察後，發現女士都怕番薯皮骯髒，於是他將包裝改良，將番薯去皮，放在膠杯內，並附上長柄匙羹，方便客人邊走邊吃，生意額馬上攀升十倍。來到翌年夏天，為了推出時令甜品，他向法籍朋友請教製作雪糕的秘方，並將傳統的紙杯改成透明及輕便的硬膠樽，套上有型的銀色反光袋保溫，甫推出便一炮走紅。



色彩繽紛 口味出眾



包裝吸睛，但也得靠奶昔的味道出眾，才能贏得口碑。這裏奶昔是即場以奶昔漿及軟雪糕攪拌而成，無添加水或冰，放久了也不會分離，全都是他與團隊屢敗屢試的心血。香港店現時供應十多款口味，如薄荷朱古力、士多啤梨、綠茶等，色彩繽紛，是從七十多款奶昔中精選出韓國人最喜愛的口味。記者認為用黑豆、芝麻等十五種穀物打成的「暗黑風暴」最有看頭，呷來有點像黑芝麻豆漿；韓式奶茶味也驚喜，就像濃稠版的台式奶茶。



喜歡這裏的奶昔甜度剛好，明明看似濃稠，但滑進口中卻瞬間化成香滑的奶，味道很實在，卻又能一解夏天的翳悶。



PERFECT‧ICE



地址：銅鑼灣謝斐道518至520號地下A舖