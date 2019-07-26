﻿Sarasa西陣澡堂咖啡店

此刻7月，日本京都正給濃濃的祇園祭氣氛籠罩，在當地追看熱鬧祭典時欲輕鬆一下，不妨來到特色咖啡店さらさ西陣（Sarasa西陣）小歇，該店前身原來是家有數十年歷史的公眾浴場，在浴池變身的地方歎咖啡，實在別有一番風味。



日本的千年古都京都，時至今日雖然已有不少現代建築，可是古雅迷人的寺廟及傳統町家也是隨處可見，更精采是許多古老町家已紛紛被注入新元素，Cafe Sarasa便是在這樣的情況下誕生的咖啡店。



1984年在京都富小路三条的一家町屋創業的Cafe Sarasa，在2000年開設由公眾浴堂改裝而成的二號店さらさ西陣，就是來到今日仍然吸引不少客人前來「打卡」朝聖。從外觀看，さらさ西陣一直保留着1930年開業的錢湯（公眾浴場）藤み森溫泉的面貌，特別是正門那道唐破風式屋簷，更是古色古香，並因酷似宮崎駿人氣動畫《千與千尋》的湯屋場景而備受熱捧，慕名而來的動畫迷及文青不計其數。



進到室內，只見1998年已告結業的澡堂雖已改裝成為咖啡店，可是基本的間隔仍隱約可見，特別是後方中間有一道破舊牆壁分隔的區域，便是昔日的男湯及女湯所在地，如今雖分別擺放着沙發及木桌椅供人閒坐，但從高聳的透光天井、刻意保留下來的通風裝置，以及精美漂亮的牆壁瓷磚等等，都告訴客人店子舊日的歷史，難怪さらさ西陣更吸引到人氣女星綾瀨遙前來拍攝年曆及海報的照片。



今日來到さらさ西陣，大家除可點杯咖啡及吃些糕點，店子還會供應美味可口的簡單午餐及晚餐，一般消費約1,000日圓（約72港元）左右，另在個別日子，還會邀來樂手作現場表演，平添藝文氣氛呢！



さらさ西陣



地址：京都府京都市北區紫野東藤ノ森町11-1



電話：81 75 432 5075



時間：12:00-23:00



網頁：cafe-sarasa.com/shop_nishijin/



記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







樂桃航空（Peach Aviation）由香港至大阪，單程機票約730港元起，上述票價尚未包括稅項、寄艙行李費用及相關附加費用。



網頁：www.flypeach.com







由關西機場乘JR Haruka特急列車約個半小時可達京都站。



網頁：www.westjr.co.jp/global/tc/







kyoto.travel/tw（京都市官方觀光網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）



文、圖：林逸