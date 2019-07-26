  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 副刊

﻿620ps新版 R8 Performance極速體驗

2019-07-26 列印
﻿620ps新版 R8 Performance極速體驗
■Performance版改用固定式尾翼設計，配合新設計前後擾流，可提供更大氣流下壓力。
■在德國Autobahn公路無限速區域，很輕易便跑上251km/h，還有大量馬力未用盡！
■車廂佈局沒變動，軚盤左下方設有駕駛模式按鍵及格子旗Performance模式快捷鍵。
■5.2 V10自然吸氣引擎馬力提升了10ps至620ps。
■半手動式桶形座椅內置B&O音響喇叭。
Previous Next

        筆者本月初飛到德國及意大利，測試了幾款奧迪改良版新車，包括新A4、TT RS，以及今次介紹的2020年款R8 Performance，5.2公升V10引擎馬力進一步提升至620ps，車身稍為偷輕、制動系統經過強化，駕駛感受依舊熱血賽車化。

        筆者本月初飛到德國及意大利，測試了幾款奧迪改良版新車，包括新A4、TT RS，以及今次介紹的2020年款R8 Performance，5.2公升V10引擎馬力進一步提升至620ps，車身稍為偷輕、制動系統經過強化，駕駛感受依舊熱血賽車化。

R8 Performance規格

引擎：5.2公升V10

馬力/扭力：620ps/59.1kgm

傳動：7速半自動波，四驅

0至100km/h：3.1秒

售價：待定

查詢：3465 0000

文、圖：彭志揚（慕尼黑）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd