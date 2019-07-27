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﻿今明開倉 二折背包家品

2019-07-27 列印
﻿今明開倉 二折背包家品
LeSportsac 小斜揹袋 原價$1,240 優惠價$248
LeSportsac 背囊 原價$1,310 優惠價$262
LeSportsac 背囊 原價$930 優惠價$465
LeSportsac 大型旅行袋 原價$1,430 優惠價$715
Bodum 一套兩件熱飲杯 原價$160 優惠價$50
Bodum 茶壺 原價$240（小）/$280（大） 優惠價$60（小）/$80（大）
Bodum 外帶水樽 原價$540 優惠價$80
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地址︰北角屈臣道海景大廈B座1128室

查詢︰2968 1088
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