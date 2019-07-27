﻿A&ultima SP2000 DAP新巨聲

韓國Astell&Kern剛推出新一代旗艦DAP──A&ultima SP2000，機身用料講究，更首度配備兩顆AK4499EQ DAC，不但音量輸出比上代大增，連儲存容量亦加大至512GB，由解碼到音色均令樂迷感到驚喜。



頂級雙DAC解碼



Astell&Kern花兩年開發的第五代旗艦A&ultima SP2000，採用了兩顆最新的AK4499EQ DAC芯片，支援取樣高達32bit/768kHz PCM及DSD512（1-bit 22.4MHz），另特別設計了全新電路，令左、右聲道的平衡與非平衡訊號分別以兩組獨立電路處理，從而大幅提升輸出功率，當中3.5mm平衡輸出由上代的3.9Vrms激增至6Vrms，2.5mm非平衡輸出則增至3Vrms，輸出力水之強，根本不用外加擴音組件。此外，新作儲存容量亦由上代256GB倍增至512GB，若插入512GB micro SD卡，總容量可達1TB。值得一提的是，新作升級至2.4GHz/5GHz雙頻WiFi制式，配合新設計的三軸天線，同步改善無線傳輸速度及穩定性，串流收聽網上音樂平台或NAS硬碟的歌曲，一樣有更好的體驗。



SP1000專用擴音



即使新旗艦登場，廠商沒有忘記上代A&ultima SP1000的用家，還特地設計了專用擴音組件──SP1000 AMP，只要把擴音組件套上A&ultima SP1000的機背，即可將輸出功率加強，在高增益模式下，平衡及非平衡分別提升至10Vrms及6.2Vrms，音量輸出充沛，加上內置3,700mAh電池，SP1000 AMP續航力可達9小時。在耳筒市場Astell&Kern亦不斷作出嘗試，即將推出的T9iE便找來德國Beyerdynamic調音，其動圈單元的頻響達8Hz-48kHz，為提升低音表現，耳筒改用更大氣孔，至於新的雙層音調濾網則令高音更柔和。線材方面，T9iE配備發燒級的4N純銀及7N OCC銅線混編線，好處是高、低音會有上佳的平衡。



A&ultima SP2000



熒幕：5吋（1,280×720）



內置記憶：512GB



外置記憶：micro SD



電池容量：3,700mAh



體積：132×76×15.7mm



重量：410.8g（不鏽鋼）、432.4g（銅）



售價：$29,980