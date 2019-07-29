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﻿Tough TG-6全天候微距

2019-07-29 列印
﻿Tough TG-6全天候微距
■TG-6機身一貫強悍硬淨，3吋LCD芒畫質提升至104萬像素。
■開啟LOG功能，即可將GPS、高度等位置一併記錄下來。
■專為TG-6度身訂造的潛水殼PT-059，可承受水深45米的壓力。售價：$2,690
■可以選擇3張至10張相片進行深度合成，從而獲得寬景深的微距影像。
■快門、變焦桿及曝光補償旋鈕排列與上代如出一轍。
■實試新作的1cm微距，可以將小昆蟲也拍得一清二楚。
■預設四種實用的微距拍攝模式。
■即使進入水中，也可使用顯微鏡模式。
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        全天候防水DC買少見少，難得Olympus堅持每年均推出新型號，新一代Tough TG-6更加入多元化的微距拍攝功能，無論水底抑或陸上，都可以將景物距離接近至1cm。

文、圖：B1807　查詢：Olympus/2376 2150

15米防水

　　跟去年推出的TG-5相比，Tough TG-6的外形改動不算大，沿用線條非常硬朗的機身設計，即使不加裝潛水殼，亦可以潛入15米水深拍攝，加上2.1米高防撞、100kgf耐壓及零下10度禦寒能力，一貫強悍的全天候保護，而鏡頭前方的雙層玻璃亦有助減低環境溫差大時出現的霧化情況。

  說到硬件規格，新作繼續採用1/2.33吋的1,200萬像素BSI CMOS，由於感光元件上的密封玻璃表面使用了AR抗反射塗層，可以抑制光斑及鬼影出現。至於四倍光學變焦鏡頭的焦段依舊是25mm至100mm，最大光圈為F2.0，內置與同廠無反旗艦E-M1X同一顆TruePic VIII影像處理器，不但改善影像雜訊水平，亦提供RAW檔案的拍攝功能，以及支援4K超高清影片攝錄，若切換至全高清格式，更可以進行120fps高速錄影。值得一提的是，今回3吋LCD芒解像度大幅提升至104萬像素，取景或重播時畫質更加細緻。

1cm近拍距離

　　別以為三防相機用途只適合戶外或潛水活動，用作日常Snapshot，又或在野外拍攝花卉、小昆蟲都可以派上用場。事關TG-6配備了多元化微距拍攝系統，不但擁有1cm最近對焦距離，還預設四種微距模式，包括可以將微細景物以最高七倍放大率拍下來的顯微鏡模式，以及藉三張至十張相片合成出寬景深的影像，甚至利用對焦點包圍模式，連拍三十張焦點逐漸偏移的相片，再從中揀選對焦位置最佳一張。即使在水中拍攝，微距及顯微鏡模式亦可派上用場，加上水中專用的廣角、抓拍及HDR功能，面對水底不同場景，都可以輕鬆切換至最佳設定，而且新作可因應不同水深，再選擇預設的白平衡模式，如3米以內的淺水區、3米至15米的中等水深，若然額外裝配全新專用潛水殼PT-059潛至15米以上的深水區，亦有相應白平衡可以改善偏藍色調。

Tough TG-6

感光元件：1,200萬像素1/2.33吋CMOS

鏡頭焦距：25mm-100mm（4×）

熒幕：3吋

儲存媒體：SD/SDHC/SDXC

體積/重量：113×66×32.4mm/253g

售價：$3,990
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