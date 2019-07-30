﻿印尼錫克河 華麗水上屋

印尼蘇門答臘（Sumatra）因與馬來西亞只隔着馬六甲海峽，兩地自古以來交往頻繁，也造就蘇門答臘存留濃厚的馬拉文化，並以廖內省（Riau）省會峇干巴魯（Pekanbaru）為甚，悠長的錫克河（Siak）上，至今仍有不少馬拉水上屋，包括蘇丹王出巡時的御用休息所，極具歷史價值。文、圖：Rachel 鳴謝：Riau Government Tourism Office



印尼廖內省自十七世紀起已有人居住，更因錫克河貫穿當地明汝加保族（Minangkabau）族人居住的高原及馬六甲海峽，令該河也成為水上商道，及後更吸引荷蘭商人到來，並在河岸建立商埠，營運咖啡豆及煤碳等生意。直至上世紀三十年代，由於在峇干巴魯一帶發現石油及天然氣，錫克河在當地的重要性才告逐漸減退。



沒有繁忙的船隻往還，卻讓錫克河變得更富民生氣息，我們乘坐河船暢遊其中一段，只見這片位處鹹淡水交界的地方，兩旁都是葱郁紅樹林，中間插建了不少馬拉水上屋，居民大多以河維生，在此捕魚及洗濯，孩子們更在此嬉戲，並不時躍進河中暢泳，好不快活！



皇室御用水上屋



因地理位置相近，廖內省居民與馬來西亞人自古便不時通婚，形成廖內省濃厚的馬來西亞傳統，好像在錫克河旁邊構建的水上木屋，便來自馬拉人的傳統，另外還有語言及熱愛扒龍舟等習俗，都是傳承自馬拉文化。



說到水上木屋，錫克河旁便保留一幢著名的百年古屋Tuan Kadi House，我們的河船在古屋旁邊的碼頭停泊妥當後，大家便走到古屋參觀，只見古屋比一般水上屋規模龐大，藍白色的主調也更顯貴氣，原來古屋是由當地富商在1895年建成，本建在河上，後來才遷至現時位置，這屋除外觀華麗，更曾成為蘇門答臘蘇丹王Sultan Syarif Kasim II巡視峇干巴魯時的指定休息所。現時屋內除呈現昔日蘇丹王造訪時的部份格局，包括鋪上華麗地氈的大廳及擺滿糖果及食物模型等，古屋內還掛有不少黑白照片，讓人緬懷錫克河當年的熱鬧情況。另外古屋也經多次整修，好像門前雕刻精美的樓梯，便是1928年按當時南洋流行的風格改建的。



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