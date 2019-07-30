﻿東京（二） 情迷喫咖啡

東京最潮的打卡熱點，想必是位於原宿的Tiffany@Cat Street，手飾以外，頂層Tiffany Cafe的招牌藍色甜甜圈更熱爆IG，品味概念緊貼潮流。至於銀座的名店附屬Cafe，不但環境優雅，且恬靜舒適，成為Fifi的消閒加油站。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



世界各大知名時尚品牌，除了服飾或化妝品以外，經營餐廳副線業務同樣出色，單是銀座，Shiseido的L'Osier摘星法國料理便備受老饕追捧，Chanel頂層的Beige Alain Ducasse更是Fifi心儀之選，至於同區多間名店附設的Cafe亦不容錯過。



銀座Hermès的Maison Hermès Le Cafe，是行內的Best Kept Secret，隱蔽的咖啡座瑟縮於品牌大樓後街餐具部的末段，僅設十餘座位的角落，沿用深咖啡色裝潢，且私隱度極高。是日點了龍蝦包（2,200日圓/約160港元）當輕便午餐，龍蝦肉塊餡料拌以甜酸醒胃、且質感輕盈的千島泡沫醬Emulsion提味，口感爽潔且風味清新。接着的是日糕點（1,400日圓/約100港元），店員解說似是Chocolate Fondant心太軟的朱古力蛋糕，然而入口冰凍且微甜濕軟，質感滑溜，風味和美式Chocolate Sheet Cake更為近似。最後來一杯口感濃稠的Espresso（1,100日圓/約80港元），自家品牌調配的咖啡豆不但果香四溢，而且酸度平衡，隨附兩款2.5cm特別版Kelly手袋朱古力更教人眼前一亮，高濃度黑朱古力微澀回甘，而海鹽鹹牛奶朱古力內附米通碎添口感。



名店咖啡座



咫尺之隔的Cafe Dior by Pierre Hermè，店中滿是女生和年輕情侶，Fifi和友人選了甜美浪漫香檳下午茶（3,900日圓/280港元，連香檳一杯），粉紅甜點二重奏的玫瑰、覆盆子和荔枝泡泡醬Emulsion質感輕盈，撒下冰乾覆盆子碎添口感；另一款千層酥Millefeuille同樣以荔枝覆盆子忌廉醬配搭，口感較前者濃稠綿密，且散發Rosewater玫瑰花水清甜香氣。伴隨熱騰騰的Madeleine貝殼小蛋糕蛋香四溢，且底部隆起小峰，意味蛋漿按傳統先經冷藏，回溫後始烘焙的多重步驟，風味正中；而朱古力味道濃純，內裏忌廉醬綿滑，並以富果味而口感Creamy的一口Blanc de Noirs香檳配搭。



毗鄰的Bvlgari店，高層附設餐廳和酒廊，由Luca Fantin主理的Il Ristorante，被列入亞洲50大餐廳，而愛徒Fabrizio Fiorani亦榮獲亞洲最佳糕點餅廚，水準毋庸置疑。賣相精緻的Il Bar下午茶錦盒（約4,500日圓/320港元），內附十二款鹹甜美食，其中迷你芝士漢堡包以意大利辣腸塊取代傳統漢堡肉餅，微辣而散發香草芳香，且肉汁豐富，口感鬆軟的漢堡鹹麵包Brioche更是精髓。至於出自獲獎餅廚之手的甜食，首選混合榛果的迷你金泊朱古力冬甩。



a. Maison Hermès Le Cafe



地址：5-4-19 Ginza, Chuo-ku, Tokyo



b. Cafe Dior by Pierre Hermè



地址：6-10-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo



c. Bvlgari Il Bar



地址：2-7-12 Ginza, Chuo-ku, Tokyo