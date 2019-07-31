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﻿美白整肌面膜抗炎夏

2019-07-31 列印
﻿美白整肌面膜抗炎夏
﻿美白整肌面膜抗炎夏
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  夏日炎炎，經常坐在冷氣房間工作，肌膚也因而缺水欠滋潤，睡前敷面膜是最佳補濕方法。日本人氣美妝品牌UTENA旗下護膚系列Premium Puresa專為乾燥缺水的粗糙肌膚而設，最近又推出兩款全新EX美白透肌面膜及EX整肌修護面膜，以黃金比例添加具針對性功效的美容液成份及六大植物萃取美容精油。兩款面膜分別針對暗啞、色斑及乾燥、粗糙肌膚，兩種面膜交替使用，肌膚自然又白又滑。文︰Angel

售價：各$65

查詢︰2890 4045

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