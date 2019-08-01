﻿懷舊茶記 星馬名食

銅鑼灣新會道多了一家「南山冰室」，乍看招牌名字，還以為是石硤尾某老字號的分店，入座後打聽才知是東海飲食集團旗下的新食店，供應星馬名菜及本地「茶記」美食。吃過馬拉沙嗲牛肉撈麵，水準確不俗，糅合了香港、馬來西亞兩地風味，店內還有足料的叻沙、海南雞飯供應，價錢親民抵食。



文、圖：Ron Chiu



新鮮熬製咖喱汁



近年以冰室掛帥的餐廳愈開愈多，一旦加上這懷舊名字，彷彿便可吸引不少食客光臨。這家名為南山冰室的餐廳，是東海集團旗下新品牌，為何以此命名？原來有「福如東海，壽比南山」之寓意。坊間茶餐廳大多以焗豬扒飯、沙嗲牛肉麵、炸雞髀及薯條作招牌美食，這店最大賣點是馬來西亞華僑大廚民哥所設計的菜式，把星馬菜式糅合本地美食，例如馬拉沙嗲撈麵，便將潮式沙茶醬撈粗麵與馬拉豉油炒幼麵結合，大廚換上自家調製的馬拉沙嗲醬，因此椰奶及花生味特濃，配上粗麵品嚐，別有一番風味。



推介星馬咖喱吉列厚切豬扒飯，每日以椰奶、咖喱葉、辣椒乾、乾葱等煮成新鮮咖喱汁，椰香味重而帶微辣。大廚民哥表示，各地咖喱風味有異，印度咖喱香濃，馬來西亞咖喱富椰香味及稠身，但香港人喜歡較稀的醬汁，所以他加以改良炮製。豬扒預先以低溫慢煮，以保持肉質嫩滑，有柯打才撲上麵包糠炸香，外皮特別鬆脆，內裏不會乾身，配自家製咖喱醬汁享用，味道一流。



美食選擇多元化



新店最受歡迎的美食，要數海鮮叻沙，湯底同樣每天熬製，用大半天時間以蝦殼、豬骨、乾葱、蒜、辣椒熬成，然後加入炒香的馬拉盞及本地蝦米，鮮味開胃，配上大蝦、青口、帶子等，以及油麵和米粉混合而成的摻摻，非常足料。



其他美食可選肉骨茶、海南雞配椰香飯、印尼炒飯、肉鬆咖央厚多士和咖央西多士，以及懷舊紅豆冰、龍眼冰等飲品，選擇多元化。店內裝潢融入懷舊元素，以湖水綠作主調，配上流線型設計，感覺舒適。



南山冰室



地址：銅鑼灣新會道2號地舖



查詢：3571 9230