便攜清新機 隨身淨化

家居可以添置清新機改善空氣質素，但辦公室未必容得下，LG新推出的PuriCare Mini迷你空氣清新機，便以細小易攜作招徠，重量及體積與樽裝水相若，安放在辦公室抑或掛在嬰兒車同樣合用。



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：3543 7777



內置頂級HEPA濾網



迷你空氣清新機並非新奇發明，近年不少品牌都主力研製相關產品，阿卓爸爸也試用過不少，問題是空氣淨化範圍有限，其方法離不開是釋放負離子或等離子物質以黏着空氣中的塵埃，令其下沉到地面，同時通過硬化病毒蛋白質外層將其殺死，但未能有效處理PM2.5及PM1.0這類對肺部穿透力較大的空氣微粒。LG新研發的PuriCare Mini迷你空氣清新機，空氣淨化系統沿自大型清新機，內置頂級HEPA濾網，又會自動感測空氣質素，不斷改變抽風量，廠方資料顯示，CADR潔淨空氣輸送率達13M3，比同級空氣淨化器更高。



八小時續航力



PuriCare Mini同時內置PM1.0等懸浮微粒感應器，可快捷準確偵測周邊空氣質素。阿卓爸爸測試時，最滿意是其空氣質素監測能通過手機App顯示，方便查看空氣中的PM1.0、PM2.5及PM10的含量，系統也會按數據自動調節風扇速度，以迎合不同環境需要。



清新機採用3,600mAh充電池，充電四小時即可連續使用八小時。假期帶小朋友出門，遇着空氣質素不佳的環境，這種迷你空氣清新機正好大派用場。廠方同時備有汽車及嬰兒車專用配件供選購。售價：$1,980







【測試評語】 新一代空氣動力學



PuriCare Mini內置兩把高轉速雙變頻風扇，加強空氣流動，同時減省耗電量，加上新一代Tornado空氣動力學，可把空氣吹得更遠。在房間中測試，遠至一米也能感到風力。測試環境亦包括辦公室，利用手機程式測量噪音，Turbo模式下是48分貝，低速時只有30分貝。



