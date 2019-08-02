  • 2019年8月2日 星期五
  • 27º
  • 91%
熱門： 解放軍連儂牆韋帕罷工鄭若驊

日報新聞 > 副刊

【其他選擇】　　黑銅色新版「自私吹」

2019-08-02 列印
【其他選擇】　　黑銅色新版「自私吹」
Previous Next

　　Dyson的Pure Cool Me空氣淨化風扇，氣流噴射技術沿自戰鬥機，最新版本加入黑銅色。除了焦點式吹風，其HEPA濾網更可捕捉99.95％微粒，最大風力達257L/S，是同級產品中最猛！

售價：$3,080

查詢：2926 2300
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd