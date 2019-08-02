東京近郊 姆明世界

芬蘭童話繪本《Moomins》（《姆明》）早已深入民心，不少擁躉甚至會飛到芬蘭感受童話氣氛。作為芬蘭境外首個姆明主題樂園的Moomin Valley Park，今年年初便落戶東京近郊的埼玉縣，園內除有眾多表演及遊樂設施，展覽館更會全面展現繪本的窩心故事。



文、圖：韋利 鳴謝：HK Express、虹夕諾雅東京



滿溢北歐氣息



耗時六年興建的姆明谷樂園Moomin Valley Park，已在今年3月於東京近郊正式開幕！這個位於埼玉縣飯能市的全球首個芬蘭境外姆明主題樂園，跟繪本故事中的姆明谷環境如出一轍，在市內宮沢湖湖畔的偌大園地，四周除是翠綠森林，更有去年底落成的北歐小村Metsa Village相伴，沿路前往姆明谷入口，盡是漂亮湖光山色，而當經過由姆明爸爸建造的湖中水浴小屋Uimahuone，更滿溢優美恬靜的自然氣息，在此看着遊人泛舟湖上，頓時以為自己正身處盛夏的芬蘭呢！



經過四本色彩繽紛的巨型繪本模型，我正式進到姆明谷的主園地Muumilaakso，首先映入眼內的，當然是卡通中經常出現的姆明屋Muumitalo，只見這幢三層高的藍色小屋不但外表忠於原著，內部環境也與故事陳設佈置一樣，有興趣看看姆明媽媽的廚房及姆明爸爸的書房，不妨付費參加導賞團，只是每天人數均有上限，購票請早！若然向隅，園內也有許多繽紛遊樂設施，除可來到攤位暢玩趣味小玩意，或是在山上的遊樂場Yksinaiset Vuoret奔跑嬉戲及大玩Zipline飛索，更可走進Muikku Foto小屋與姆明來個貼身合照！



走進繪本世界



姆明谷樂園雖然玩意眾多，可是最得我心的，還是免費參觀的靜態室內場地KOKEMUS。這座三層高的建築物，除有咖啡室及體驗工房等設施，更有繽紛的互動展覽空間。



乘電梯來到三樓，率先進入繪本中的神秘森林世界，漆黑環境中，有不少配合視效的互動布景，在此看着森林中雷電交加及史力奇在柴火旁邊取暖的場景，感覺既親切又帶點陰森；轉至旁邊的小角落，便有許多故事角色模型輪流登場，吸引大家爭相與姆明、阿美等合照Selfie，及後走進另一空間，即變成放大版的繽紛繪本世界，只見一眾以繪本故事為背景的立體場景，除有書中主角現身，更加入玩味十足的光影效果，沿路欣賞，實在充滿童話氣息！



Moomin Valley Park



地址：埼玉縣飯能市宮沢327-6 Metsa



時間：10:00-20:00



門票：中學生或以上約108港元，四歲至小學生約72港元。



交通：由池袋乘西武池袋線至飯能站，轉乘「Metsa直行」巴士至終站下車。



網頁：metsa-hanno.com/moominvalleypark/