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《新櫻花大戰》12月出擊

2019-08-02 列印
《新櫻花大戰》12月出擊
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　　《櫻花大戰》這個名字，八十後機迷一定不會陌生，沒想到事隔多年，SEGA忽然又宣佈為這浪漫經典遊樂系列推出新作。將於12月12日（四）發售的PS4版《新櫻花大戰》，依舊是以「太正時代」的帝都東京為舞台，描述主角神山誠十郎率領「新帝國華擊團」對抗惡勢力，當然與隊員維繫感情也是遊戲重要元素。製作班底方面，最明顯轉變是改由漫畫《BLEACH》作者久保帶人擔當人設，劇本創作為石井二郎，而音樂家田中公平會繼續擔任配樂。

　　SEGA最近亦公開了遊戲首批限定版內容物，當中最吸引是《櫻花大戰》歷代歌謠集及歷代美術集，前者收錄了系列至今逾60首歌曲，後者是A4尺寸72頁樣式，可說是份量十足，售價待定。文：Joe

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