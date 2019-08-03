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﻿一折家電 輕鬆網購

2019-08-03 列印
﻿一折家電 輕鬆網購
歐洲製上置式冷藏室雙門雪櫃（299升） 原價：$10,398優惠價：$1,039（限量5件）
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Power Infinity 循環風扇（45瓦） 原價︰$698 優惠價︰$199（限量10件）
抽濕機（20升） 原價：$3,598 優惠價︰$359（限量4件）
歐洲製上置式 洗衣機（7公斤、850轉） 原價︰$6,598 優惠價︰$659（限量5件）
纖巧無塵袋 吸塵機（1,400瓦） 原價︰$798 優惠價︰$79（限量2件）
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　　網上購物愈來愈便利，現在搶購心頭好，毋須親身到特賣場血拼。惠而普網店W-Mall現正進行開倉優惠，其中心水推介歐洲製的7公斤上置式洗衣機及纖巧無塵袋吸塵機，一折即有交易！品牌還貼心提供免費送貨及一年產品保養服務，大可安坐家中印印腳等送貨！

查詢：www.whirlpool.com.hk
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