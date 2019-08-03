﻿小米9T升降前鏡

為追求高屏佔比的真全熒幕，手機商先後開發出不同設計的前置鏡頭，且隨着技術成熟，逐步下放到中、低階型號，且看小米9T定價二千多元，不但帶來無遮擋的全熒幕體驗，還可由自動升降的前鏡幫你自拍。文、部份圖片：B1807 查詢：小米/3001 1888



前置有聲有色



提起小米的真全熒幕手機，「米粉」相信會第一時間想起小米MIX 3，儘管外形設計討好，不過手動滑蓋式前置鏡頭，加上機背指紋解鎖，未必是閣下那杯茶。若要追求最直接的解鎖，以及自動升降的自拍體驗，相信小米9T可以同時滿足「米粉」兩大要求。作為小米9系列新成員，小米9T由外形到功能可謂交足功課，由於首度用上升降式的20MP前置鏡頭，其6.39吋FHD+ AMOLED熒幕達到真全熒幕效果，配合超窄邊框，視覺相當震撼，且支援HDR顯示及600nits亮度，另多得預載最新的MIUI 10介面，還可將介面切換至話題十足的深色模式（Dark Mode）。值得一提的是，有別其他升降機款，小米9T前鏡升、降時會同時亮起閃燈，用戶更可自選不同的聲色主題，令升降過程更為搶眼，還有前鏡支援人臉辨別，不方便使用熒幕指紋的時候，都可以快速進行解鎖。



48MP實用三鏡



雖然定位非旗艦，小米9T一樣可以討好追求高效能的用戶，事關採用了最新的S730八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，《安兔兔》測試跑分逾214,000，表現比同級常用的S660、S710處理器高出一截，系統操作非常流暢，配合自家Game Turbo 2.0技術，打機玩大型遊戲也不成問題。自拍既有新體驗，日常影拍亦有不俗效果，因此機裝有新興的三鏡頭系統，當中主鏡頭更是面積達1/2吋大的48MP感光元件，成像質素扎實，更可藉像素四合一，於低光環境提升感光表現，加上13MP超廣角及8MP長焦兩顆鏡頭，取景構圖靈活多變，廠商還針對超廣角出現影像變形的情況，加入了修正功能選項，無論影人或物，皆可以將變形減至最低。說到聽歌享樂，小米9T亦有驚喜，不但通過Hi-Res認證及保留3.5mm耳筒插口，還內置Qualcomm最新的音效晶片WCD9375，支援最高32bit/384kHz PCM取樣，實際試聽Hi-Res歌曲，音色確實在水準之上。