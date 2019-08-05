﻿Lenovo LEGION 電競新貴列陣

為迎合電競熱潮，Lenovo帶來了全新LEGION系列，除了15.6吋打機筆電Y7000 SE，還有大玩透明設計的桌面電腦，這批電競生力軍全部配備第9代Core處理器及GeForce RTX系列顯示卡，配合自家控制中心，更可輕鬆提升效能。文、圖：B1807



查詢：Lenovo/2593 0388



紅色鍵盤 Y7000 SE



LEGION Y系列最新成員Y7000 SE，不但將鍵盤換成紅色背光，還在機面加入「Y」字形標誌的深紅色LED燈。新作配備超窄邊框的15.6吋FHD IPS芒，擁有144Hz更新率及300nits亮度，處理器則是最新的第九代Core i7六核心，記憶體最高為32GB，儲存容量則可達1TB SSD加2TB HDD。Y7000 SE可選配NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡（6GB GDDR6），為讓系統長時間保持最佳效能，此機設有自家Coldfront散熱系統，加上分置於機背及兩側的四個出風口，有效降低機身溫度。Y7000 SE預載《Lenovo Vantage》控制中心，由於屬電競版，玩家毋須花時間微調，即可輕鬆提升效能，以及善用自動散熱系統及電量控制設定。



透明機箱 靈活升級



除了Notebook，廠商也帶來了可靈活升級的Tower及Cube兩款電競PC，當中機箱最大的Tower T730，由於採用透明面板設計，可從正面及側面隱約看到內部組件，加上可供自訂RGB LED系統燈效，打機時一樣可營造五光十色燈光，搶眼程度不下於電競筆電。規格方面，T730採用第九代Core i9八核心，內置32GB記憶體，以及1TB SSD+2TB HDD儲存容量，顯示卡為GeForce RTX 2080（8GB GDDR6）。若電腦枱空間有限，可選擇機箱小巧的Cube C系列，體積比Tower細小接近一半，且可從機頂透明面板，透出搶眼RGB燈效。C730採用第九代Core i9-9900K處理器，內置最高32GB記憶體，儲存容量為1TB SSD加兩個2TB HDD，另可選配GeForce GTX 1060顯示卡（6GB GDDR6），機箱同樣設有雙風扇的散熱系統。



LEGION Y7000 SE



熒幕：15.6吋FHD IPS



處理器：Core i7-9750H



記憶體：最高32GB



硬碟：最高1TB SSD+2TB HDD



顯示卡：GeForce RTX 2060



體積/重量：360×267×25.6mm/2.3kg



售價：$14,998起