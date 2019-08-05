﻿成都重慶雙城遊

暑假想來一趟短線親子遊，今天有好介紹，成都和重慶近年隨着交通便利優勢，逐漸成為港人熱門旅遊點，加上大型購物中心及國際級酒店相繼落成，住宿購物餐飲設施一應俱全，自然玩得盡興！



成都繽紛親子樂園



位於成都市中心紅星路的成都國際金融中心（下稱成都IFS），趁暑假為小朋友打造色彩繽紛「哈哈轉樂園」，內有以七彩繩索編織而成的團團轉及繩網等設施，而最特別之處是家長與小孩子可「打」成一片，在現場音樂老師帶領下，圍圈以掌打鼓，由起初雜亂無章逐漸打出美妙的樂韻，那份和諧感委實美妙！



說到成都必遊景點，首推大熊貓繁育研究基地。大熊貓活潑可愛，深得小朋友喜愛，而基地既是大熊貓繁育科研機構，也是模擬大熊貓野外棲息環境的生態公園，熊貓數量多，遊客亦可看到剛出生的熊貓寶寶，是集旅遊與教育於一身的好地方。



重慶山茶花波波池



遊畢成都，建議可取道高鐵前往重慶，約個半小時車程，沿途可讓小朋友觀賞由平原到山城的風景地貌變化。重慶是一座山城，整個主城建於重重山巒上，建築物依山而建，有一份巒巒山城之感，爸媽帶同子女欣賞重慶獨特山嶺之餘，不妨前往位於重慶市江北嘴的重慶國金中心（下稱重慶IFS），因今個夏日該中心商場與潮流家品品牌Züny合辦「潮行‧樂享」主題活動，其中「嗨Ball樂園」用數以萬計山茶花球堆建波波池，家長與小朋友猶如處身一片白色花海之中。場外亦有艷麗奔放、花姿豐盈的紅色山茶花擺設，伴隨造型可愛熊貓、小鹿和猩猩，小朋友定必樂而忘返。



搵食是外遊指定動作，重慶火鍋又怎能錯過？這裏的火鍋辣度由十五度至六十多度不等，辣味選擇多元化，相信不嗜辣的小朋友也可接受。一邊火鍋，一邊欣賞重慶夜景，令人想起「上有天堂，下有蘇杭，不敵重慶夜色輝煌」！



重慶IFS「嗨BALL樂園」



日期：即日至8月19日（一）



地點：重慶市江北區江北嘴慶雲路1號



重慶IFS國金中心商場L1層中庭



查詢：+86 023 6779 6789



成都IFS「哈哈轉樂園」



時間：即日至8月31日（六）



地址：成都錦江區紅星路3段1號



成都國際金融中心



查詢：+86 28 6939 6939



文、圖：小松（成都、重慶）