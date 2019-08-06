﻿關島露天燒烤派對

西太平洋上的美麗島嶼關島（Guam），除以陽光海灘馳名，還有許多熱鬧節慶，好像早前便有一年一度的盛大露天燒烤派對，只見整條杜夢灣名店街都聚滿燒烤達人，街上炊煙四起，肉香瀰漫，教人大飽口福！



滋味紛陳 香氣溢滿城



關島居民以查莫洛（Chamorro）原住民為主，查莫洛人的飲食文化，總離不開燒烤，因此在當地便有大量燒烤餐廳，吸引當地人及遊客光顧。



有見島上的燒烤美食愈受歡迎，由2013年開始，關島觀光局在每年都會選出一天來舉辦盛大的露天燒烤派對（Guam BBQ Block Party），讓居民及遊客一同盡情享受美食。今年的燒烤派對便在7月6日舉行，地點一如以往是車水馬龍、名店集中的杜夢灣歡樂島特區（Pleasure Island）。



整條杜夢灣歡樂島名店街都變成一望無際的行人專用燒烤區，街上人頭湧湧，場面十分熱鬧。在寬闊的大道上，中間位置都被鐵欄圍封起來，成為美食燒烤區，只見檔主們都藉着一座座火光熊熊的大型燒烤爐烤着各款美食，當中計有大如手臂的火雞腿、不同的肉排、串燒、魷魚、大蝦、香腸及粟米等等，原來大會便設有年度燒烤大師選舉，難怪大家都如此賣力，出盡法寶競逐殊榮！



燒好的食物隨即送到檔前，引來食客爭相搶購，人氣食檔前總會大排長龍，欲嚐美食便要花點耐性排隊了。若怕花多眼亂，部份食檔更設試吃區，大家可試對味才買。購得美食，便可來到旁邊的用餐區大快朵頤，我們購來多款美食，好像叫人垂涎的巨大烤火雞腿（售價約102港元），吃來肉質尚算爽口，加上腌製後才烤，帶點鹹肉香，佐酒一流；另外原隻烤魷魚（售價約140港元），吃來也見新鮮爽滑；至於我最愛的還是香烤粟米（售價約47港元），選用的糯米粟吃來軟糯有咬口，塗上酸忌廉醬及煙肉粒等伴吃，非常美味！如此邊嘗美食、邊賞中央表演台的勁歌熱舞，稱得上是雙重享受。



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照入境關島均免簽證。



查詢：2523 9011（關島駐香港領事館）



聯合航空直航往返香港及關島，經濟客位票價約3,540港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.united.com



visitguam.com.hk



（關島觀光局香港網頁）



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文：Rachel



圖：Rachel、聯合航空



鳴謝：關島觀光局（香港）、聯合航空