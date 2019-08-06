﻿東京（三）東瀛食材法國料理

早前在澳門永利皇宮的日本名廚八手宴上，嚐過亞洲50大餐廳排名第5位、暨摘下米芝蓮二星的Florilège法國料理主理人Hiroyasu Kawate炮製的Mugwort Crepe，艾草法國班戟的完美演繹觸動味蕾，故藉東京之旅再度回味。



摘星廚餘美饌



位於青山的Florilège恰如其名，洋溢着如花似詩的優雅氣息，七道菜摘星法國午餐（7,500日圓/約550港元）性價比高，頭盤賣相恍如烤烘原顆玉米，細嚼洞悉香脆玉米粒頂層下隱藏着幼滑綿密的Polenta Cake，玉米糕沿用東瀛BB玉米入饌，味道因而份外清甜。另一款頭盆北海道名產Amaebi，甜蝦質感黏軟而味道鮮甜，並沿用地道番茄襯托，配合輕盈綿滑的洋葱忌廉，用時醮上清新醒胃的紅菜頭抹醬，整體集清新、鮮甜、辛刺三重風味，吃罷再來一口隨附的番茄汽泡水淨化味蕾。接下來的蒸麵包，混合了日本清酒，入口鬆軟而Spongy，且散發東瀛蒸糕Mushi-Pan的風味。



至於招牌可持續宮崎西冷薄牛肉，是「惜食、識食」的完美體驗，主廚有見日本棄置的可用食材每年高達50-80億公斤，因而特意選用13歲的宮崎牛作食材。宮崎純種和牛以肉味濃郁而油花四溢見稱，然而人棄我取的高齡宮崎牛烹調還得考功夫，主廚將西冷部位切成如Carpaccio般的超薄肉片，確保老牛口感不失軟嫩，再沿用高湯透過溫度調校浸煮，做成慢烹的細嫩質感；底層薯蓉更拌了牛肉碎，為口感軟滑如綿的薯蓉增添質感，最後佐以牛肉汁及複合香草油添味道香氣，可持續性的和牛美饌別具創意和風味。接下來的日本芝士菇菌，概念源自黑松露麵條，底層以暖和半溶的日本芝士取代麵條，襯托中層味道濃烈而口感Meaty的地道椎茸，再刨下紋理清徹且香氣四溢的夏季黑松露薄片，風味樸實。接着是餐廳客人共享的烤岩手縣土雞，肉質出奇細嫩多汁，伴以味噌米飯焦，滋味窩心。



甜品三重奏，意式奶凍Panna Cotta以椰子忌廉增添味道香氣，質感滑溜，配合時令芒果及奶粉，風味清新；至於矜貴而優雅芳香的南美亞馬遜野生可可，則化身外附薄身啫喱的焦糖朱古力慕絲，甜而不失芳香。最後來一顆甜蜜滋味的糖漬草莓，為是日午餐畫上句點。



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文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）