﻿當獅子遇上土狼

《土狼文化──揭華為制勝美國方程式 任正非親述細節》的作者深藍是《巴士的報》資深科技博客，自中美爆發科技戰之後，寫過不少有關華為與美國企業周旋的分析，可讀性頗高。



我平時會去深圳「打書釘」，記憶中兩、三年前有一系列熱門內地企管書，主題講「狼性文化」，同時華為創辦人任正非的傳記不止一本。看着看着，我沒有想過買回香港細讀，一來華為產品與我沒有太大切身關係，二則內地作者的文字內容本土化，加上有關背景不熟悉，所以我與任正非和他標榜的狼性文化擦身而過。及至今年5月，美國總統特朗普宣佈國家進入緊急狀態，命令包括華為的多家中國企業列為被管制的「實體名單」，華為的名字自此幾乎天天見報。



華為在港鐵站賣過很多手機廣告，代言的都是美少女，從未見過任正非現身推廣，所以忽然你用「土狼」來形容華為這家公司，即時令我不太適應，不過，看華為的新聞愈多，我愈相信任正非是一匹老狼，而專門跟他過不去的、長有一頭金髮的特朗普是頭獅子。



然而，特朗普是不是一頭過氣獅子王？看來不可以說不像。他以舉國之力封鎖華為，結果落空，這不是反映美國已經老了嗎？原本這個內地民間企業的處境不被看好，殊不知，本書描述任正非氣定神閒，大大聲跟記者講︰既不怕美國制裁，更無必要懇求美國放寬對華為的禁制，因為華為有獨步天下的5G通訊技術。



「全世界能做5G的廠家很少，華為做得最好；全世界能做微波的廠家也不多，華為做到最先進。能夠把5G基站和最先進的微波技術結合起來成為一個基站的，世界上只有一家公司能做到，就是華為。」任正非很自信的說：「我們有些東西歐美國家非買不可。目前，從亞洲到歐洲，從南美洲到北美洲，華為在全球一百七十個國家開展業務，已經簽署了三十個5G商用合同，5G基站全球發貨超過2.5萬個。華為迄今為止沒有發生過一次重大的安全事故。」



本書包含大量任正非親述的內容，所以本書有「任正非親述細節」之說。不過，對於我來說，最理想是任正非用香港人話跟我們親述這場商戰，如果這是一本很內地的書，是很難讓我看得暢快的。本書一大賣點是作者淨化了內地語法口吻，並為一些內地「潮語」、專有名詞作出解釋，所以我要畀個Like作者作為結尾。文：王文宇



圖：新華社、美聯社