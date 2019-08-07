  • 2019年8月7日 星期三
  • 33º
  • 58%
熱門： 8.5三罷七區集會港鐵走光林鄭月娥

日報新聞 > 副刊

﻿夏日醉人香氛

2019-08-07 列印
﻿夏日醉人香氛
Anna Sui Serenity Wish EDT $510 全新粉悅精靈淡香水以雞蛋花花瓣、白茉莉花、鳶尾花和橙花相互交織，配合金雪松、麝香及檀香木香，而瓶身是以野花田原上閉目養神的仙子作造型，少女味十足。
Chloe Eau De Toilette $780 前調以荔枝、小蒼蘭及橡木苔等氣味相融合，香氛瓶則以圓弧曲線為藍本，透明的瓶身施展光影戲法，讓淺粉紅色的淡香氛折射出美麗光線。
Abercrombie & Fitch Authentic EDP $594 女性淡香精以果香及花香調為主，柑橘、粉紅胡椒、梨子、油桃、小蒼蘭及大馬士革玫瑰等香味，帶出柔和感覺。
diptyque Essences Insensees $2,090 糅合大溪地梔子花、粉紅胡椒等香氣，另品牌與少數依舊保持手工技藝的法國玻璃製造專家之一的Waltersperger工作坊合作，製作出優雅別致的香水瓶。
Soleil Lalique $900 前調以小豆寇、苦杏仁組成，配以檀香木及麝香作為基調，糅合苿莉，將花香與木香相融合，當然，高貴的瓶身令香水更具收藏價值。
Elizabeth Arden White Tea Wild Rose $420 前調是香氣馥郁的玫瑰花束與甜蜜多汁的梨香；中調的保加利亞玫瑰、土耳其玫瑰雙重玫瑰迷人香氣，再配合嫣紅牡丹、快樂鼠尾草，帶出神秘感覺。
Van Cleef & Arpels Santal Blanc $1,300 系列換上白色清漆新裝，像件藝術品；而麝香、粉末般的紫羅蘭，以及精緻的杏仁黑香豆，演繹出中性香味。
Previous Next

        香氣可帶給人感官享受，為夏日而設的香水多以花香及果香為主題，令人感到如置身大自然中，充滿愉悅心情。

Abercrombie & Fitch/2505 5023

Anna Sui/2831 8508

Chloe/2118 5622

Diptyque/2521 6779

Elizabeth Arden/3911 1020

Lalique/3911 1659

Van Cleef & Arpels/2796 2668

文︰Angel　部份圖片︰Man
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd