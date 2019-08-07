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﻿冰涼手工啤酒節

2019-08-07 列印
﻿冰涼手工啤酒節
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香港夏天特別悶熱，城市節奏又緊張，如果有枝冰涼的啤酒可以Chill一下，你說多麼暢快！現在機會來了，旺角潮流商場T.O.P即日至8月25日期間，逢星期五、六、日將舉行冰涼手工啤酒節，以40元劃一售價供應過百款本土釀製手工啤，其中特別推介首度登場的竹蔗茅根啤、珍珠咖啡黑啤及寒天奇異果鹽田啤。除了手工啤，當然不少得多款特色送酒小食及Live Band表演，讓大家邊飲邊食邊聽歌！對釀酒有興趣的朋友，更可報名參加蜂蜜酒釀製工作坊，親手製作自己的手工啤！

查詢：@topmongkok（facebook/Instagram）

文：Lanita

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