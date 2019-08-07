﻿暑假「童」賞劇場

正值暑假，多個藝術單位不約而同推出適合小朋友及青少年觀賞的合家歡劇目，種類繁多，題材多樣化，故事背後都蘊含正面訊息，看完劇後整個人充滿正能量！



踏入8月，各大小演出場地幾乎每星期也上演合家歡劇目，題材迥異，各具特色。香港話劇團的兒童團早前上演《家的感嘆號》，少年團緊接在8月中帶來周年演出《傳世》。題目已劇透故事與「流傳後世」有關係，結構上更含戲中戲的元素，令人拭目以待。



香港歌劇院也正在舉行為期三星期的夏令營，其結業劇目定為《樂器推銷員》，一班小小歌劇演員將唱出多首名曲，分享愛與感動。劇團一路青空的「互動感官劇場──藝術遊樂團系列」則載譽歸來，今年Crossover香港專業魔術社（HKPMC），破格創作出結合魔術元素的《嗎哩嗎哩一級班》，導演歐珮瑩透露現場更會表演真．魔術！明天（8月8日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁將有更詳細的報道，密切留意。



香港歌劇院夏令營2019結業劇目《樂器推銷員》



日期/時間：8月10日（六）/8:00pm、



8月11日（日）/3:00pm



門票：$280起/張



地點：香港藝術中心壽臣劇院



查詢：2234 0303



網址：operahongkong.org



一路青空 × HKPMC《嗎哩嗎哩一級班》



日期：8月16日（五）至18日（日）、



23日（五）至25日（日）



門票：正價$280/張



地點：沙田大會堂文娛廳



查詢：2409 8289



網頁：www.the-radiant.com



香港話劇團少年團周年演出《傳世》



日期：8月17日（六）及18日（日）



門票：$120/張



地點：上環文娛中心8樓香港話劇團黑盒劇場



查詢：3103 5910



網頁：www.hkrep.com