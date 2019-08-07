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﻿發佈會直擊 GR Supra之父：感受勝一切

2019-08-07 列印
■GR Supra總工程師多田哲哉（Tetsuya Tada）專程來港主持新車揭幕禮。
■香港40輛GR Supra配額據講所餘無幾，台上白色為Launch Edition，售價$818,000起。
■1978年初代A40型CelicaXX，被譽為Supra車系鼻祖。
■1986年第三代A70正式全面冠以Supra之名，當年香港代理也有引入。
■1981年第二代A60 Celica XX的出口版名為Supra，據聞當年英國蓮花有份參與懸掛操控調校。
■多田哲哉表示現在仍然最愛1995年面世的上代（第四代）A80型Supra。
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豐田上周末在海運大廈公開首展全新GR Supra ，負責開發此車的總工程師多田哲哉（Tetsuya Tada），專程從日本來港主持開幕禮，他強調新車開發重點不是數字上的性能表現，而是駕駛者的實質樂趣和感受。

豐田代理上周五起一連三日（8月2日至4日）在尖沙咀海運大廈公開首展全新GR Supra（A90型），另一邊廂同時在港威商場展出其他四代Supra，場面壯觀。

　　總工程師多田哲哉向在場嘉賓講解A90新車要點，他說七年前來過香港推介同樣由他負責的86跑車。多田師承上代A80 Supra之父都築功（Isao Tsuzuki），他在開發新車時不忘都築先生的跑車製作理念，就是一切以感受為先，而不是講求數字。

　　多田提到A90是按照豐田一貫跑車製作黃金比例而設計，車架比凌志LFA更剛硬、軸距比86更短、重心更低。車身外觀每個透氣口都經過周詳考慮，同時是為（GT4）賽車版建構一個良好基礎。他直言A90開發過程並不簡單，單是在德國紐布靈跑道測試已花了一千小時！期間豐田車廠主席豐田章男給予不少意見及壓力。

　　那麼A90會不會推出高性能版或手波版？多田沒有正面回答，只說現階段正研發其他跑車新產品！那麼傳聞中的新世代MR-2是否由他負責？計劃是否準備中？他思考了兩、三秒回答：「我不能說任何東西！」大家明白嗎？

　　據豐田香港表示，新GR Supra香港四十輛配額已所餘無幾（全港五輛啞灰色Launch Edition售罄），車展現場首次展示兩輛標準版，定價為$798,000起，台上的白色（另有紅色）Launch Edition則為$818,000起。

GR Supra規格

引擎：3公升直六Turbo

馬力/扭力：340ps/51kgm

傳動：8速自動波，後驅

0至100km/h：4.3秒

售價：$798,000起

查詢：2884 7999

文、圖：彭志揚
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