﻿發佈會直擊 GR Supra之父：感受勝一切

豐田上周末在海運大廈公開首展全新GR Supra ，負責開發此車的總工程師多田哲哉（Tetsuya Tada），專程從日本來港主持開幕禮，他強調新車開發重點不是數字上的性能表現，而是駕駛者的實質樂趣和感受。



豐田代理上周五起一連三日（8月2日至4日）在尖沙咀海運大廈公開首展全新GR Supra（A90型），另一邊廂同時在港威商場展出其他四代Supra，場面壯觀。



總工程師多田哲哉向在場嘉賓講解A90新車要點，他說七年前來過香港推介同樣由他負責的86跑車。多田師承上代A80 Supra之父都築功（Isao Tsuzuki），他在開發新車時不忘都築先生的跑車製作理念，就是一切以感受為先，而不是講求數字。



多田提到A90是按照豐田一貫跑車製作黃金比例而設計，車架比凌志LFA更剛硬、軸距比86更短、重心更低。車身外觀每個透氣口都經過周詳考慮，同時是為（GT4）賽車版建構一個良好基礎。他直言A90開發過程並不簡單，單是在德國紐布靈跑道測試已花了一千小時！期間豐田車廠主席豐田章男給予不少意見及壓力。



那麼A90會不會推出高性能版或手波版？多田沒有正面回答，只說現階段正研發其他跑車新產品！那麼傳聞中的新世代MR-2是否由他負責？計劃是否準備中？他思考了兩、三秒回答：「我不能說任何東西！」大家明白嗎？



據豐田香港表示，新GR Supra香港四十輛配額已所餘無幾（全港五輛啞灰色Launch Edition售罄），車展現場首次展示兩輛標準版，定價為$798,000起，台上的白色（另有紅色）Launch Edition則為$818,000起。



GR Supra規格



引擎：3公升直六Turbo



馬力/扭力：340ps/51kgm



傳動：8速自動波，後驅



0至100km/h：4.3秒



售價：$798,000起



查詢：2884 7999



文、圖：彭志揚