﻿熱爆網絡 獨創紙雕杯藝

只要花點心思，平時飲完即棄的紙杯也可變成精緻藝術！來自韓國的藝術家Soo Min Kim愛用咖啡紙杯進行創作，「加工」成不同形態藝術品，並在網絡上爆紅。最近OPPA首度在港舉行海外個人展，除了帶來經典美人魚作品外，亦有二十件特意創作的新品，包括以他眼中最喜愛的本地吃喝玩樂為主題的杯藝，以及首次利用本地特色飲料店的茶啡杯，融合韓國生活文化元素的創作。而在荃灣千色匯，亦設有由普通紙杯放大十八倍打造而成的巨型港式情懷主題藝術裝置，大家可以與畫中的OPPA盡情打卡！



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文︰Katrina