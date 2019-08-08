﻿台茶小店 免費求籤

香港的台茶店多不勝數，各有不同賣點，這家來自台灣新竹的「語菓Fortune Teller」，除講究茶底用料，更把茶飲和籤詩扣上關係。客人每點選一杯店家的茶飲，便可抽出籤文占卜未來，如此新奇的茶飲體驗，吸引不少年輕人來打卡。文︰Levy 圖︰黃頌偉



點選茶飲 抽取籤文



這茶飲店的名字「語菓Fortune Teller」，已為店家提供的籤詩點題。這家來自台灣新竹的茶飲店，創意滿滿，於2017年由九十後台灣少年許天亮創立。香港店的店面不大，除設售賣櫃台外，便只有數張木枱、木椅供客人堂座歎茶。跟台灣店最相似的，就是櫃台對面的一座六十甲子籤詩箱。像傳統中藥店的百子櫃，籤詩箱有六十組的迷你抽屜，抽屜外寫上數字，正是六十組籤文的號碼。客人只要在櫃台前柯打飲品，員工便會着他們在分為感情、工作、學習、生活四類籤筒抽出一支，順着號碼找出相應籤詩箱，取出籤文問前途，櫃台擺放了一本解籤簿，給客人查閱籤文解說。



語菓Fortune Teller這店名概念亦來自馬蹄形奶油脆餅Fortune Cookie（籤語餅），同樣將食物與占卜扣上關係。記者細看六十組籤文，多是鼓勵說話的箴言短句，如「愛自己，沒有情敵」，也有些叫人會心微笑的，如「懷才就像懷孕，時間久了才能讓人看得出來」。幾位朋友一起幫襯，拿着各自求得的籤文互相解說一番，也是樂事一樁。這有趣的噱頭更令茶飲店成為2017年新竹市十大物產特色店家。



自家果醬 沖調特飲



除噱頭新鮮，茶飲店亦很講究原材料。店內飲品分別用上五款茶底製作，全部來自台灣，當中少不了出名清香的包種綠茶、帶茉莉花香的茉香綠茶，以及台灣特色的炭焙烏龍。為了令奶茶奶泡更香滑，店家選用了奶脂較重的明治3.7牛乳。最特別是部份水果茶會以果醬炮製，台灣總店定期把自家製的台灣菠蘿及士多啤梨果醬運來，當中鮮果的比例較一般果醬高，用來配搭包種綠茶調製的梨園吹鳳曲及草莓時光，香甜得來，不失茶味，很適合炎夏飲用。除果茶、奶茶及鮮奶泡外，珍珠系列亦有看頭，店主推薦滿杯珍珠，珍珠的份量填滿了半杯，口感煙韌，愛台茶的朋友不能錯過。



語菓Fortune Teller



地址︰九龍灣淘大商場第二期二樓S7店



查詢︰5333 3060