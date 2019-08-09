﻿多合一掛熨機 秒速變身

說到熨衣物，有人喜歡直熨，有人愛橫熨，阿卓爸爸卻認為，Why Not Both？Tefal最新推出的IXEO多合一蒸氣掛熨機，設有三種擺放模式的Smart Board，以人體工學設計，可舒適地以直熨、斜熨、橫熨模式蒸熨衣物，高效之餘亦方便收納。



無論熨斗科技如何先進，熨板設計多年來均沒大改變，傳統熨衫板大多採用「X」形摺合支架設計，由於重量不輕，開啟和收納都不太方便。



一直在熨衣產品上尋求突破的Tefal，除了研發高效無線熨斗，最近又推出全新IXEO多合一蒸氣掛熨機（型號：QT1020），簡單而言，就是將垂直掛燙機融合水平熨衫板，通過獨特機關，一秒可變身直熨、斜熨或橫熨模式，效果比傳統熨衫板更實用。



四十五秒快速加熱



這部IXEO多合一蒸氣掛熨機則以垂直掛燙為基本，再於熨板後方加入小型快速轉動系統，用家只要拉起膠板，就可調整三個不同角度，然後推入作鎖緊，就可安心熨衣物。這個專利Smart Board熨板設計多多，除了可直立、斜熨及平熨外，板身兩邊還有精鋼製支架增強「剛性」，放上厚大衣物時不會左搖右擺。



這部蒸氣掛熨機備有Turbo Steam技術，可提供高達5 Bar高壓噴射蒸氣，能夠45秒快速加熱，小型熨斗功率達1,600W，重量卻僅為傳統蒸汽熨斗一半，配合智能保護系統，能自動感溫及調節，適合熨不同類型的衣物。與過去垂直機身的設計不同，蒸氣機與底座採分離式設計，用家可以隨時拿出作其他用途，例如蒸氣清潔地毯或窗簾。另外，支撐系統有兩段式鎖扣，最高可調至1.5米高，適合不同需要用家，而右方則是熨斗專用掛架，比傳統的吊掛式收納安全。售價：$2,888



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：2851 3533