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﻿【測試評語】 支架平衡設計佳

2019-08-09 列印
■防鈣化濾芯可以更換。
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　　這部多合一蒸氣掛熨機賣點在於多功能熨衫，其收納設計亦方便。測試其熨衫板能否承受較重的西裝大褸，發現平衡效果理想，膠板六角形結構札實，而且兩邊有精鋼支架，就算以熨衫板板角熨「西裝骨」也很穩陣。
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