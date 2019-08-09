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﻿【其他選擇】 按節奏出蒸氣

2019-08-09 列印
﻿【其他選擇】 按節奏出蒸氣
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　　Philips的Azur Elite內置DynamiQ智能動能感應器，準確感應熨斗滑動速度和節奏，自動調節輸出合適蒸氣量。OptimalTEMP免調校溫控技術免除複雜操作，在Turbo Steam強力蒸氣泵下，可額外噴射50%的蒸氣，滲透衣物布料的深層。

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