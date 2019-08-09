﻿Sky Tower 賞馬六甲全景

馬來半島南部的馬六甲，向以古雅建築及南洋殖民風情見稱，現在來到當地，不妨登臨位於全市最高建築物頂部的觀景台一遊，以居高臨下的三百六十度新視角，細味這個世界遺產名城的動人面貌。



頂層眺望市容



早在2008年已登錄成為世界遺產的馬六甲，市內有不少饒富地道南洋色彩及殖民地風情的建築物，不過隨着時代變遷，當地陸續有現代化建築物落成，最受人注目的便是樓高一百六十三米的全市最高大樓The Shore Sky Tower。



2015年開幕的The Shore Sky Tower，是結合酒店、住宅、商場及觀景台的綜合建築群，大家只要來到建築群中最高的一座樓宇，便可由地面乘專用電梯直達四十二樓，這裏除有靚景餐廳Sky Deli，更是通往Sky Tower Malacca觀景台的入口，在此付過入場費，便可沿階梯步道邊賞景、邊步上四十三樓天台的觀景台。



置身觀景台，大家可三百六十度環視馬六甲的景色，更教人意想不到是觀景台還闢有多個精采「打卡」位，包括從大樓懸空向外延伸的玻璃底觀景區，以及可透視下層Sky Deli餐廳的偌大魚池！



人氣酒店池畔套房



從Sky Tower Malacca觀景台下望，除可遠眺到雞場街、荷蘭紅屋及聖芳濟教堂等馬六甲人氣景點，更可看到馬六甲河美態，至於屹立河畔、跟The Shore Sky Tower遙遙相對的另一幢現代化建築物，便是這趟我在當地下榻的THE PINES MELAKA（松閑）酒店。



THE PINES MELAKA是家有三百九十間客房及套房的大型酒店，擁有典雅環境及現代裝潢之餘，由三十一平方米至九十一平方米的房間，更讓它成為馬六甲其中一家客房面積最寬敞舒適的酒店。THE PINES MELAKA又跟當地藝術協會的藝術家合作，在公共空間及十二家特選套房展示相關藝作，而另一項亮點，是它成為馬六甲市內第一家設有池畔套房的酒店，客人只要打開露台區的摺門，便可直接跳進長長的戶外泳池暢泳。



更教人雀躍是酒店房價便宜，以此刻暑假檔期計，雙人房連早餐（連稅）只需約185馬幣（約352港元）起，池畔套房連早餐（連稅）則由600馬幣（約1,140港元）起。



Sky Tower Malacca



地址：193 Pinggiran@Sungai Melaka, Jalan Persisiran Bunga Raya, Melaka,



電話：60 6 288 3833



時間：9:00-23:00（星期五及六至24:00）



網頁：skytower.theshoremelaka.com







THE PINES MELAKA



地址：33, Jalan Tun Sri Lanang, Melaka



電話：60 6 240 2323



網頁：www.thepines-melaka.com



文、圖：林逸



鳴謝：



星晨旅遊、You Wings Holidays、



馬來西亞旅遊促進局、The Pines Melaka



