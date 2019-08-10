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﻿智選名牌 女裝鞋袋

2019-08-10 列印
An Italian Theory 黃色印花手提袋 原價$8,995 優惠價$99
Anteprima 白色繫帶桃心木高跟鞋 原價$4,695 優惠價$59
lemlem 波點 印花露膊裙 原價$3,995 優惠價$99
Marimekko 黑白印花肩帶包 原價$2,195 優惠價$658
Anteprima 綠色桃心木高跟鞋 原價$3,995 優惠價$399
Rae Feather 波波藤織袋 原價$1,995 優惠價$99
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        名牌造工設計較優，但同時價格亦較高，精明消費族當然要趁減價時機入貨，最近Sidefame的季度大減價，正是女士們血拼的好時機。文：Lanita　部份圖片︰陳鐵剛　髮型︰HH Salon@Ron Ng

        Sidefame（西彥公司）即日至8月12日（一）舉行季度大減價，多款旗下品牌服飾鞋履手袋都以低至一折發售，例如Cocktail、Marimekko、Anteprima、Atsuro Tayama均有折扣，其中特別推介高貴大方的An Italian Theory黃色印花手提袋，以及充滿夏日風情的Rae Feather波波藤織袋，只售$99！留意特價貨品數量有限，想買就及早出手！

查詢：www.sidefame.com.hk　地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5樓海港城展銷集
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