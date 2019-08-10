﻿無線Headphone 主動降噪隔音

市面愈來愈多True Wireless耳筒標榜支援主動式降噪（ANC）功能，只是跟傳統頭戴Headphone相比，隔音效果始終有距離，故追求寧靜的享樂環境，還是考慮Master & Dynamic MW65或Jabra Elite 85h一類主打ANC的無線Headphone比較好。文、圖：B1807



40mm鈹單元 MW65



除了大獲好評的真無線耳筒MW07，其實美國Master & Dynamic開發藍牙Headphone也有一手，早前推出的MW65屬第四代，沿用鋁金屬及羊皮製耳罩等高級物料，外形不失高貴，機身亦比過去三代輕巧，重量僅245g。說到音色，新作採用40mm鈹金屬（Beryllium）單元驅動，音色表現細緻扎實，輸出也比同級耳筒大，加上支援高傳輸率的aptX-HD編碼，毋須在音質上作出太多犧牲。MW65另一賣點是可以藉耳筒的雙收音咪消除周遭噪音，且提供兩種降噪模式，當中「High Power」針對戶外、飛機艙等噪音較大的地方，「Low Power」則專為室內、車廂等環境而設，不論選用哪一個模式，均可讓樂迷在寧靜空間沉醉享樂。



AI智能 Elite 85h



有別同級耳筒只提供ANC功能開關，Jabra Elite 85h首度配備SmartSound功能，當中整合德國audEERING場景智能技術，可以利用耳筒四組數碼ANC收音咪，即時分析環境聲量，從而調整最佳聆聽效果，並自動從私人場所、公眾場所及通勤三種場景模式中切換。儘管內置AI智能，用戶還是可以按個人喜好為三種場景再進行編輯，事實Elite 85h的人工智能不限於場景分析，一旦戴上耳筒，內置感應器即會偵側用戶動作，如聽歌時拉起一邊耳筒，音樂即會停播，好讓用戶隨時與人對話，若然耳筒掛於頸上，來電之際把耳筒戴上，即會接聽電話，操作非常人性化。另外，由於Elite 85h用上特製40mm大口徑單元，中、低音相當飽滿，而且續航力驚人，即使開啟ANC功能，連續播歌時間亦可達36小時。