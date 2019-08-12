﻿Note10 揮筆遙控影拍

下半年旗艦手機大戰，再度由Samsung揭開序幕，新一代機王Galaxy Note10系列將於8月23日（五）搶閘開賣，除了換上超窄邊框的全熒幕，以及進一步提升影拍實力，獨有S Pen更加可以打圈遙控手機切換鏡頭及角度，猶如施展魔法。



文：B1807



兩款畫面尺寸任選



今代Galaxy Note10系列一如同廠S系走雙旗艦路線，分別備有6.3吋FHD+的Note10及6.8吋QHD+的Note10+供選擇，兩者皆用上屏佔比逾90%的Dynamic AMOLED Infinity-O全熒幕設計，除了頂方的10MP前置鏡頭，熒幕近乎將整個機面包圍，且支援HDR10+認證，畫面效果震撼。兩款新作皆用上S855處理器，當中Note10+內置記憶最高達12GB RAM及512GB ROM，且可加micro SD卡擴充。電量方面，Note10及Note10+分別為3,500mAh及4,300mAh，前者支援25W有線快充及12W無線快充，後者則對應45W有線快充及20W無線快充。值得一提的是，Note10系列直接經USB-C to USB-C線連接電腦即可使用Samsung Dex功能，毋須外加配件。



Zoom-in收音 S Pen剪片



說到影拍一環，新作表現愈來愈專業，尤其裝有四鏡頭的Note10+，既有雙光圈的12MP主鏡頭及支援OIS的12MP遠攝，還有16MP超廣角及ToF景深，日常Snapshot、夜攝成像更扎實，拍片功能更是大幅加強，先是實時景深玩意應用至錄影，配合Zoom-in Mic可在變焦時將收音範圍收窄，令錄音效果更突出，拍攝後又可配合S Pen快速剪片。提到S Pen，新用途還包括自動將手寫轉成文字檔，遙控功能更加多元化，好像自拍時握筆打圈，既可切換前後鏡頭、拍攝角度，甚至換成錄影模式，加上向上向下調校音量等，令S Pen實用性又提升不少。手機以外，同場還發布了第二代Galaxy Watch Active2智能手錶，除了40mm及44mm兩種錶面大小，以及WiFi與LTE版本，新作同時將Super AMOLED熒幕旁邊的旋轉錶圈電子化，如今在錶圈順時針或逆時針轉，即可選擇不同程式。