﻿達文西創意舊居

天才畫家達文西（Leonardo da Vinci）不但創作了如《蒙娜麗莎》等驚世名畫，生前還有大量瘋狂前瞻性的設計如飛行器及坦克等，現都展示於法國盧瓦爾河側的克洛呂斯城堡（Chateau du Clos Luce），亦是他晚年的皇家御賜居所。



文、圖：Rachel 鳴謝：法國商務投資署Business France、



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粉紅夏宮 重現瘋狂發明



克洛呂斯城堡距法蘭西斯一世居住的昂布瓦茲城堡（Chateau d'Amboise）只約五百米距離，相傳當年法蘭西斯一世為可隨時探訪達文西，因此特意命人在兩城堡之間鑿通了一條地下隧道，然而因此事並沒文字記載，故成為城堡的「懸案」之一。關於這點，早前筆者造訪時，城堡職員便特意領我們走進傳說中的地下通道，原來這裏地底真的建有大量地道，且四通八達，不過地道大都是為逃生而建，後因溫度適宜，部份更被用作酒窖。



克洛呂斯城堡始建於1471年，連同花園面積廣達七公頃，本是當地貴族的豪宅，後被法國王室購來作避暑夏宮，達文西則於1516年搬來居住。整座城堡的最大特色，是外牆都以粉紅階磚配白色岩石建造，城堡最初興建時主採文藝復興風格，後來又加添了大量哥德式元素，包括尖頂塔樓及開放式長廊等。它由兩幢主建築組成，以中間的長廊連接，樓高各兩層，二樓主要為臥室，現時便展出了當年達文西的房間，以及後來主人法蘭西斯一世的姐姐瑪嘉烈（Marguerite of Valois）的房間等，俱古雅華麗。



然而充滿好奇心的達文西，生前無疑更愛逛古堡的大花園，尤其園內的花草樹木及小生物，俱成為他的研究對象，城堡地下現便回復了他當年的工作室，擺滿了各種花草及動物標本等。另外還有音樂室及繪畫室等，據說達文西搬遷到此時，只帶來了數幅名畫如《蒙娜麗莎》，而他在此則創作了《施洗者聖約翰》（《St. John the Baptist》）等後期作品。



參觀過古堡，最後別忘往花園走走，園內擺放了大量達文西生前的創意發明，包括螺旋器、鉸接滑翔機及坦克等，可惜當年這些全沒被真正製作出來。



今年適逢達文西逝世五百周年慶，古堡即與IBM合作，將達文西的發明全製作成模型，部份擺放於花園中，部份則陳列於地下展覽室，並配以動畫，非常精采！



網頁：www.vinci-closluce.com/en